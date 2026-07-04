Ecco la nuova Eccellenza regionale, operazione per operazione

Il calciomercato ha fatto il suo corso e le sedici protagoniste mostrano il loro nuovo volto in vista del campionato, che avrà la novità dell'anticipo al sabato di almeno una gara ogni giornata

Ha preso forma l'Eccellenza regionale 2026/27 quando ormai mancano poche settimane all'inizio della preparazione. Come da tradizione consolidata nell'ultima decade di luglio, infatti, tutte e sedici le protagoniste riprenderanno l'attività sul campo in vista dell'apertura ufficiale della stagione che sarà scandita a metà agosto dalla sfida per la Supercoppa regionale fra Mori S. Stefano e Virtus Bolzano, le due compagini che si erano aggiudicate in primavera le rispettive Coppe provinciali (denominate Dao Conad in Trentino e Volksbank in Alto Adige).

Poi il 23 agosto sarà la volta del primo turno di Coppa Italia e a fine mese scatterà il campionato che quest'anno prevede a turnazione almeno una gara, ma potranno essere di più, da disputarsi obbligatoriamente in anticipo al sabato.

Come si presentano le squadre dopo quasi due mesi di calciomercato?

Lasciamo ad ognuno trarre i propri giudizi e proponiamo come al solito il tabellone riassuntivo di tutte le operazioni fin qui andate in porto. Non mancano le squadre che hanno cambiato faccia dando corsa a mezze rivoluzioni, come ad esempio Union Trento e Parcines fra le riconfermate e Vipo Trento e Naturno fra le ultime arrivate; ma ci sono pure quelle che si sono mosse pochissimo mantenendo fiducia agli organici uscenti: è il caso di Bozner, Comano Fiavè, San Paolo e Termeno le cui variazioni sia in entrata che in uscita stanno sulle dita di una mano.

Il grosso delle partecipanti, comunque, ha effettuato la classica decina di ritocchi fra nuovi arrivi e partenti, tutte ovviamente nella convinzione massima di aver migliorato i propri assetti. Sarà poi il rettangolo verde a dire chi avrà fatto bene e chi meno, con l'avvertenza che essendoci ancora svariate settimane di tempo non mancheranno ulteriori interventi e correzioni di rotta, anche corposi.

Eccovi dunque di seguito il consueto TABELLONE riepilogativo di ciò che è stato il mercato nella massima categoria regionale. Di volta in volta sarà nostra cura effettuare pure gli aggiornamenti che si renderanno necessari.

TABELLONE