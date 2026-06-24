Si separano le strade del Trento U17 e di Marco Girardi

Il tecnico ex Vipo non è stato sorprendentemente riconfermato alla guida della Under 17 gialloblù condotta la terzo posto in campionato.

Si sono separati dopo appena un anno e mezzo i destini di Marco Girardi e del Calcio Trento, società nella quale prima di tornare da allenatore aveva militato per molti anni anche da giocatore.

Con una decisione del tutto inattesa il club di via Sanseverino non ha infatti rinnovato il contratto del tecnico che dopo aver guidato nella seconda parte della stagione scorsa la squadra Primavera (subentrando all'uruguaiano Ruben Olivera) era stato incaricato quest'anno di condurre la Under 17 nazionale. Compito svolto a puntino visto e considerato che la formazione gialloblù ha concluso il suo campionato al terzo posto assoluto dietro solo a realtà consolidate come Vicenza e Brescia, disputando anche il primo turno di playoff. Risultati tuttavia non sufficienti per la riconferma giacché come un fulmine a ciel sereno è arrivata la drastica decisione societaria resa nota in queste ore.

Ancora non è stato comunicato chi prenderà il suo posto nel settore giovanile aquilotto mentre per il tecnico, essendo la programmazione della prossima stagione già in fase avanzata, è probabile un periodo di fermo forzato.

Nato a Trento nel 1977, Girardi ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili gialloblù approdando poi in prima squadra e successivamente a Belluno, Fano, Portogruaro e Bassano. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso con successo la carriera da allenatore ottenendo a Coverciano il patentino Uefa A. Fra i dilettanti ha guidato per una stagione il Levico Terme prima di approdare alla Vipo Trento dove è rimasto ben dieci anni prima del passaggio, ad inizio 2025, alle giovanili del Trento.