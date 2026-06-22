Radiomercato narra: pillole di mercato dalle categorie inferiori

Dalle Prime e Seconde categorie rimbalzano voci di mercato a getto continuo.

Vediamo di riassumere qui, di seguito, ciò che "radiomercato" propone al riguardo.

- Andrea Gattamelata ex Vipo e Azzurra e Tommaso Iovene ex Pergine sono i primi rinforzi della neopromossa Dolasiana

- dopo una stagione cosi cosi al'Arco (3 gol soltanto) Kevin Ribaga potrebbe tornare alla Ledrense

- forte di un bottino di otto reti e svariati assist, Gianluca Ravelli lascia l'Aldeno e approda all'Alta Valsugana di Luca Pedrotti

- Aldi Gjevori autore di 12 gol col Toblino è il nuovo attaccante del Tione di mister Nicola Giovanelli

- Nicolò Ghezzi quest'anno la più prolifica delle punte dell'Alta Giudicarie è in procinto di passare anch'egli al Tione

- Luciano e Guarino lasciano Dro e approdano al Malcesine nella Prima categoria del Veneto

- gli attaccanti Goller e Camazzola passano dalla Vigolana all'Azzurra del nuovo mister Buonanno

- Davide Badocchi, quest'ultima stagione fra i pali dell'Avio calcio, è il nuovo portiere del Gardolo

- gradito ritorno a Gardolo di Sheldon Qela, attaccante che nell'ultimo campionato ha realizzato otto reti al Dro

- Thomas Dalla Piccola e Lorenzo Depaoli, punte quest'anno del Pergine, passano all'Oltrefersina neopromossa in Prima

- Corazzola (Molveno), Sebastiani e Martinatti (Rotaliana) sono i primi rinforzi della nuova Robur guidata da Mauro Spangaro

- altro colpo in avanti del Gardolo che si è assicurato Micxhele Ferraris, ex di Ravinense e Aquila

- Andrea Monteleone attaccante quest'anno alla Garibaldina (cinque reti) è il nuovo centravanti della Bassa Anaunia

- Federico Buccella difensore del 2007 del Mori è passato al Marco di mister Davide Zoller

- Federico Franceschi punta del 2005 quest'anno inizialmente all'Aquila si è accordato con l'Alta Valsugana