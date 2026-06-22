Radiomercato narra: pillole di mercato dalle categorie inferiori
Dalle Prime e Seconde categorie rimbalzano voci di mercato a getto continuo.
Vediamo di riassumere qui, di seguito, ciò che "radiomercato" propone al riguardo.
- Andrea Gattamelata ex Vipo e Azzurra e Tommaso Iovene ex Pergine sono i primi rinforzi della neopromossa Dolasiana
- dopo una stagione cosi cosi al'Arco (3 gol soltanto) Kevin Ribaga potrebbe tornare alla Ledrense
- forte di un bottino di otto reti e svariati assist, Gianluca Ravelli lascia l'Aldeno e approda all'Alta Valsugana di Luca Pedrotti
- Aldi Gjevori autore di 12 gol col Toblino è il nuovo attaccante del Tione di mister Nicola Giovanelli
- Nicolò Ghezzi quest'anno la più prolifica delle punte dell'Alta Giudicarie è in procinto di passare anch'egli al Tione
- Luciano e Guarino lasciano Dro e approdano al Malcesine nella Prima categoria del Veneto
- gli attaccanti Goller e Camazzola passano dalla Vigolana all'Azzurra del nuovo mister Buonanno
- Davide Badocchi, quest'ultima stagione fra i pali dell'Avio calcio, è il nuovo portiere del Gardolo
- gradito ritorno a Gardolo di Sheldon Qela, attaccante che nell'ultimo campionato ha realizzato otto reti al Dro
- Thomas Dalla Piccola e Lorenzo Depaoli, punte quest'anno del Pergine, passano all'Oltrefersina neopromossa in Prima
- Corazzola (Molveno), Sebastiani e Martinatti (Rotaliana) sono i primi rinforzi della nuova Robur guidata da Mauro Spangaro
- altro colpo in avanti del Gardolo che si è assicurato Micxhele Ferraris, ex di Ravinense e Aquila
- Andrea Monteleone attaccante quest'anno alla Garibaldina (cinque reti) è il nuovo centravanti della Bassa Anaunia
- Federico Buccella difensore del 2007 del Mori è passato al Marco di mister Davide Zoller
- Federico Franceschi punta del 2005 quest'anno inizialmente all'Aquila si è accordato con l'Alta Valsugana