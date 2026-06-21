Promozione: si rinforzano tutti. Aquila, Dro e Nago senza freni

Devigili all'Aquila, Pecoraro al Molveno, Stefani al Borgo, Sardisco alla Condinese, Pilato al Dro: i colpi più significativi delle prime settimane del mercato sono tutti bomber

Cambia faccia da una stagione all'altra la Promozione trentina che registra il turn over di ben cinque squadre: escono di scena Anaune, Vipo Trento, Avio, Garibaldina e Alta Valsugana e entrano nel roster il retrocesso e inevitabilmente superfavorito Lavis, e le neopromosse Condinese, Sacco San Giorgio, Pergine e Primiero.

Di pari passo si assiste ad una trasformazione spesso anche marcata dei vari organici che in queste prime settimane di mercato estivo un po' tutte le protagoniste cercano di rinforzare dando vita a molte operazioni. Vediamo di riassumere quanto fin qui successo, con l'avvertenza che spesso voci e ufficialità non collimano temporalmente. Ma questo è il mercato...

ALENSE

: cambio della guardia al timone con Paolo Eccher reduce dai trionfi in val del Chiese che rileva il posto di Mauro "Carcio" Debiasi passato alla Monte Baldo. La prima mossa è stata la riconferma di Moscatelli al centro dell'attacco seppur dopo una stagione non scintillante come ci si attendeva. Importanti gli arrivi fra i pali di Bordignon dall'Arco, in mezzo alla difesa di Giacomo Volani dalla Condinese, in fascia di Amico dall'Aquila e davanti di Guzzo dall'Arco. Presi anche Andrea Manfredi dal Rovereto e Luca Cominelli dall'Avio.

AQUILA TRENTO

: fiducia ancora a Massimiliano Ferrari per la sua quarta esperienza alla corte dei Facchinelli. L'arrivo pesante è il rientro dal Lavis di Ivan Devigili (foto sotto) che nell'annata in Eccellenza non ha segnato granchè (sei centri) ma ha mostrato di saper fare reparto. Il suo compito sarà quello di rimpiazzare Pecoraro, che sotto questo profilo è il suo opposto. Torna alla base anche il centrale di difesa Mutacate dal Valcembra, poi arrivano Seferi e Benallal dall'Athesis, il centrocampista Bergamo e la punta Marchione dal Nago, i giovani Pedri e Rover e il portiere Jonathan Nervo dall'Azzurra.

ARCO

: per il rientrante mister Azzolini una formazione come sempre "fatta in casa", pescando cioè a piene mani dal fertile settore giovanile. Dalla Benacense riecco Matteo Risatti sr a portare esperienza e dall'Avio il fromboliere Issaka a garantire i gol (otto in stagione); in uscita Bordignon e Guzzo (Alense), Jano e Rigatti (Benacense), Murari (Dro) e Ribaga.

ATHESIS

: se n'è andata la coppia che aveva la responsabilità tecnica, cioe il diesse Guariso e il mister Franco, entrambi all'Avio. Con loro in uscita un folto drappello di elementi di prima squadra: Carollo, Pasqualetto, Baldo e Pestek tutti ad Avio, Seferi e Benallal all'Aquila. Trovare i sostituti sarà il primo compito del nuovo allenatore Tranquillini. Intanto ecco Bortot dal Trambileno e Pedergnana al rientro dall'Avio. Il lavoro però è appena cominciato.

BORGO

: per il nuovo mister Sandro Andreolla una squadra in costruzione. E come da copione si riparte dal portiere, Kodra dall'Union Trento, poi il fantasista Orsini dalla Garibaldina, e il ritorno del figliol prodigo (di gol) Jacopo Stefani dopo la parentesi al Levico. In uscita Valduga e Curzel.

CALISIO

: Massimo Spagnolli trova una squadra ringiovanita vista l'uscita di scena di Ciurletti, fine attività, di Bisognin passato alla Rotaliana e di Tahiri andato a Molveno. Un grande vecchio di ritorno non può pero mancare e dunque torna "falco" Valentini a far coppia in avanti con Jacopo Zeni. Con lui i nuovi sono Michele Battisti (foto sotto) dalla Vipo Tn, Sissoko dalla Garibaldina, Pinter dall'Azzurra, Chemolli dall'Union Trento e Thomas Piazza, in attesa di un altro ritorno eccellente dagli States, Marco Osti disponibile a fine autunno.

CONDINESE

: rientrato fra gli applausi in Promozione il team gialloblù ha cambiato guida passando nelle mani di Ennio Floriani. L'organico è rimasto grosso modo quello uscente meno Volani passato all'Alense con mister Eccher, Antolini andato al Comano e Manuel Grassi intenzionato a lasciare. I volti nuovi per ora sono cinque: Michael Sardisco, nove gol alla Settaurense, Ian Bazzoli portiere dall'Alta Giudicarie, Simone Nicolini dodici gol dal Pieve di Bono, Emanuele Scalvini dal bresciano e Nicola Lorenzi che quest'anno ha giocato a Lavis in Eccellenza.

DRO CAVEDINE

: Paolo Zasa dopo il suo anno sabbatico riparte con un pieno di vitalità: ai suoi ordini troverà un team fortemente rinnovato, ricco di volti nuovi: Davide Grossi e i fratelli Vuk e Nic Cilic dalla Benacense, Emanuele Pozza e Luca Zandonatti dal Mori, Vlad Ciovnicu dalla Vipo, Murari dall'Arco, Brighenti e Proch dal Nago, Cattoi, Raso e soprattutto il bomber Vinicius Pilato dal Riva del Garda, capocannoniere della Prima con 18 gol.

LAVIS

: la retrocessione e il mancato ripescaggio sono ferite da rimarginare in fretta. Per non sbagliare niente il presidente Rosa ha preso un totem come Patrizio Morini nel cui palmares infinito manca il campionato di Promozione trentina. Partiti giocatori importanti quali Trompedeller, Karabuoe, Buccella, Devigili, Leye e Mancini ecco i primi sostituti all'altezza: il portiere Gentile dall'Olimpia Merano, il difensore Rizzon dall'Union Trento, il centrocampista Casagranda dall'Anaune. Serve qualcosa d'altro, soprattutto davanti, ma è questione di tempo. Morini è uno abituato bene, a giorni vedremo cosa gli regaleranno per replicare la corsa in sicurezza dell'Anaune di quest'anno.

MOLVENOSPOR

: il quarto posto ha stuzzicato gli appetiti in riva al lago e l'intenzione è sempre più quella d'essere protagonisti. Per rinforzare la rosa del confermato Mariotti ecco allora due rinforzi pesanti: Pecoraro (foto sotto) reduce da 22 gol con l'Aquila e Tahiri, esterno o trequartista già di Calisio e Vipo. In più un giovane promettente come l'ex Trento Lochner.

NAGO TORBOLE

: il dopo Weidling (passato alla Baone) è nelle mani di Nicola Laratta che della categoria è un esperto e non a caso ha chiesto gente di sostanza: ecco arrivare allora El Amri e Marzak dall'Avio, Rosa dal Riva, Bonilla dalla Vipo, Dano e Fari dal Riva del Garda, Carpovici dal Dro, Chefiri, Marocchi e Lorenzi dalla Benacense, Pellegrini (portiere) dalla Leno. Pressing anche sul difensore della Vipo Tn Gabriele Pedrotti del 2006. In partenza Brighenti, Proch, Bergamo, Rella e forse pure Michelotti e Berardinelli.

PERGINE

: la neopromossa di Alessandro Zenobi intanto ha cambiato presidente con Monteleone che ha preso il posto di Giacomelli. Per reggere l'urto della nuova categoria ha allargato l'organico accasando Pato Pedrotti (foto sotto) e altri quattro giovani dalla Vipo Tn: il portiere Cari, il difensore Torre, gli esterni Rensi e Samardjiski; poi la punta Zakaria Banouarab dalla Garibaldina e l'esterno basso Feller dal Levico. Da definerie una punta che ancora manca. In partenza Fezzi, Mattevi, Giovannini, Depaoli, Dallapiccola, Iovine, Bigolin.

PRIMIERO

: la società logisticamente più defilata è anche quella tradizionalmente più fedele a se stessa. Così sarà anche nella nuova categoria con Riccardo D'Alberto confermato in panca e un organico quasi senza variazioni. Non ci sarà più Alessandro Orsega passato col fratello all'Union Trento ed è in dubbio la permanenza del centrocampista De Bertolis. Entreranno in rosa a pieno titolo due sicure promesse quali Marco Novelli, attaccante, già al Trento U17 e Daniel Micheli pescato dalla propria under 17.

ROTALIANA

: per la squadra di Celia i movimenti sono tutti mirati e praticamentre già realizzati. Sono arrivati Giacomo Tanel (foto sotto) dall'Aquila, Ceraso e Bisognin dal Calisio, Minni dalla Garibaldina, Simone Brugnara dalla Garibaldina, Bertagnolli dal Predaia, Saltori dalla Dolasiana e Tomaselli al rientro dopo sei mesi all'estero. Hanno cambiato casacca Dauti e Spangaro andati entrambi alla Weinstrasse, Tabarelli alla Vipo, Mariotti all'Altipiano Paganella.

SACCO SAN GIORGIO

: confermato Matteo Tamanini dopo la promozione, il diesse Fiorellini ha operato quattro nuovi ingressi in rosa: Ambrosi giovane portiere dal Mori, Cappelletti centrale dalla Vigolana, Cavagna difensore dall'Alense e Marzadro al rientro dal Trento. In uscita Angheben al Trambileno, Mottes verso Ora, Tamburrano e Cimonetti fuori regione, Gregori al Nogaredo e Dietre che a 37 anni lascia l'attività.

SETTAURENSE

: riconferma in blocco per la formazione guidata da Marco Zaninelli che come già da un paio di stagioni fa affidamento pieno sui giovani del settore biancoverde. In uscita Bianchi e Boschi, quest'ultimo intenzionato a smettere. Potrebbe rientrare in rosa Alberto Bettazza che si era fermato per motivi personali. Unico volto nuovo ufficiale è Ben Toure, l'esterno del 2003 prelevato dal Dro (quattro gol per lui).