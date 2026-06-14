La Lombardia si aggiudica il suo quarto Torneo Eusalp

La rete di Bresciani a cinque minuti dal triplice fischio finale manda al tappeto la selezione della Baviera e consegna alla rappresentativa della Lombardia il suo quarto successo nella storia del Torneo Eusalp, con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nelle quattro gare disputate.

Dopo il secondo posto dell’anno scorso (sconfitta nell’ultimo atto dal Friuli Venezia Giulia), la formazione di Aldo Garavaglia si riscatta e torna così ad alzare al cielo la Coppa della manifestazione internazionale Under 16 nella sua 8ª edizione, tre anni dopo l’ultima volta, in cui aveva travolto in finale il Piemonte Valle D’Aosta per 5 – 0. Una partita di gran lunga più combattuta, quella di questa mattina, conquistata con il minimo scarto dopo 65’ minuti di precario equilibrio. Capitan Gigli solleva la coppa vinta dalla rappresentativa lombarda

La cronaca della finale

La prima frazione di gara rimane inchiodata sullo 0 - 0 fino all’intervallo e scorre senza nessuna limpida occasione da ambo le parti. A dettare i ritmi sono sin da subito i tedeschi di Haderecker, che palleggiano con qualità nello stretto mantenendo il pallino del gioco, mentre la formazione lombarda genera loro più di un grattacapo in contropiede, senza riuscire però mai a impegnare veramente D’Alquen. Schiavone contrastato da Laudenbacher

Al 10’ Citaku fa gelare per un attimo il sangue ai propri compagni: da ultimo uomo, il suo retropassaggio troppo corto viene intercettato da Dieng, che si invola verso la porta in solitaria prima di venire anticipato al momento del tiro dal salvifico ripiegamento di Kögler.

Nonostante il prolungato possesso e qualche innocuo tentativo tedesco, sono nuovamente i lombardi a rendersi pericolosi verso la metà del primo tempo, ma ancora una volta Dieng perde l’attimo e in scivolata non arriva per una questione di centimetri all’impatto con il puntuale cross di Briganti ad aggirare tutta la difesa, nell’ultima vera chance dei primi 35’. Kögler palla al piede

Al ritorno dagli spogliatoi, capitan Gigli e compagni alzano sin da subito il proprio baricentro e i giri del motore, mettendo presto in ambasce la formazione rivale. Già dopo un solo minuto dalla ripresa la punizione dai 25 metri di Briganti finisce di poco sul fondo, primo squillo di quelli che saranno 35 minuti di marca pressoché interamente italiana. All’8’, altro pericolo per la retroguardia di Haderecker, ma i due tentativi consecutivi di Ferrari sugli sviluppi di un corner del solito Briganti non trovano fortuna, con la seconda conclusione del numero 11 che si spegne sopra la traversa. Dieng a duello con Schäffner

Di nuovo, poco più tardi, altra grossa occasione per la selezione di Garavaglia, lanciata in contropiede in superiorità numerica con Sosa, Briganti e Bresciani, che non riescono però a concludere in porta nonostante gli ampi spazi lasciati dalla difesa rivale. Sembra essere ormai solo una questione di tempo prima che i reiterati tentativi lombardi generino i frutti sperati. Al 20’ Briganti conclude alto di un soffio dall’interno dell’area e al 23’, a tu per tu con D’Alquen, il suo tiro a botta sicuro viene respinto dall’ottima risposta dell’estremo difensore bavarese.

Ma ecco che, quando mancano cinque minuti al fischio finale, Schiavone pesca in profondità Bresciani sul filo del fuorigioco, il quale giunge a tu per tu con il portiere tedesco e lo supera con un rasoterra che fa esplodere di gioia tifosi e compagni. L'esultanza dei lombardi dopo il gol

I risultati delle altre finali

Ad aggiudicarsi invece il terzo gradino del podio, a Pieve di Bono, è stata la rappresentativa del Veneto, vittoriosa per 4 – 1 su quella trentina grazie al triplice, rassicurante vantaggio maturato già prima dell’intervallo. A schiodare il match è stata la doppietta nell’arco di due soli minuti, dal 18’ al 20’, di Bresciani, seguita una decina di minuti più tardi dalla rete di Papparotto. Già praticamente blindato il successo, al 25’ della ripresa è arrivata anche la firma del 4 – 0 di Oriella, che ha chiuso definitivamente le pratiche prima della replica in extremis di Baratella, che ha soltanto addolcito il punteggio definitivo per la squadra di casa.

A Spiazzo Rendena la selezione del Piemonte Valle D’Aosta si è imposta per 3 – 1 su quella bolzanina, guadagnandosi la quinta posizione nella graduatoria assoluta. I ragazzi di Marangon si sono portati negli spogliatoi sul 2 – 0 dopo i gol di Sfregola al 6’ e Sasso al 17’. A dieci minuti dalla fine del match, poi, gli altoatesini sono riusciti ad accorciare le distanze con Tosetto, ma invano, vista la rete di Tucci allo scadere che ha ristabilito le distanze.

A Darzo, infine, ironia della sorte, dopo aver battuto ieri pomeriggio la selezione lombarda (incoronata oggi vincitrice), la rappresentativa ligure ha ceduto il passo a quella friulana, finendo così per ricoprire il ruolo di Cenerentola del Torneo.

L’undici di Marco Pisano ha avuto la meglio per 4 – 3 al termine di una partita ricca di emozioni in cui è accaduto quasi tutto nel secondo tempo. A passare in vantaggio per primi sono stati i liguri, addirittura due volte, prima con Lo Conte al 19’ e poi con Haxhyrai al 3’ della ripresa. Dopodiché, i piemontesi si sono ridestati e hanno dato inizio a una scatenata rimonta. Ben quattro reti di seguito, infatti, per la compagine di Pisano. Apre le marcature Belletti due minuti dopo il raddoppio iniziale ligure, poi Polichetti e Drago firmano il pareggio e il sorpasso nel giro di altri cinque giri di lancette, e infine Lavazzo cala il poker definitivo al 21’. Inutile, ai fini del risultato, la firma di Rubino a tempo ormai scaduto, che riduce il gap quando però è ormai troppo tardi.

I tabellini dell’ultima giornata

FINALE 1° E 2° POSTO

BAVIERA - CR LOMBARDIA 0 - 1

RETE: 30’ st Bresciani

BAVIERA: D’Alquen, Splitter, Schmitt (35’ st Gabler), Schaffner, Kögler, Citaku (1’ st Lehner), Henfling, Laspas (1’ st Laudenbacher), Kirkaya (1’ st Kryeziu), Keshavarzi (17’ st Misslinger), Goldstein (1’ st Ciba). All. Haderecker

CR LOMBARDIA: Zonca, Abitabile (18’ st Terzi), Beggio, Bresciani, Briganti (34' Frassi), Di Fine, Dieng (11’ st Sosa), Ferrari, Gigli, Pirola, Schiavone. All. Garavaglia

ARBITRO: Stefani di Arco (Giannone di Arco e Mehilli di Trento)

NOTE: ammoniti (B); Dieng (L)

FINALE 3° e 4° POSTO

CPA TRENTO – CR VENETO 1-4

RETI: 18’ e 20’ pt Bresciani (VE), 32’ pt Papparotto, 25’ st Oriella, 34’ st Baratella (TN)

CPA TRENTO: Foglio, Avallone Poloni, Berti, Bonvicin (24’ Masè), Dandoy (16’ st Bertolini), Lazzarini, Martino (1’ st Fusi), Moser, Olivares (12’ st Baratella), Prandi (16’ st Bot), Tonelli (24’ st Santuliana). All. Mulinari

CR VENETO: Borille, Giotto, Papparotto, Bizzi (16’ st Polo), Albertin (31’ st Morelli), Poltronieri (21’ st Gerotto), Puleo (16’ st Barbiero), Bellinato (24’ st Fantinato), Dalla Libera, Miracapillo (13’ st Mrele), Bresciani (13’ st Oriella). All. Galante

ARBITRO: Bortolotti di Arco (D’Alterio e Deda di Trento)

FINALE 5° e 6° POSTO

CR PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – CPA BOLZANO 3-1

RETI: 6’ Sfregola (PI), 17’ Sasso (PI), 62’ Tosetto (BZ), 70’ Tucci (PI)

CR PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: La Fata, Bruschetta, D’Attoli, Calorio, Tealdo (41’ Zanini), Delle Cave (74’ Peuto), Cento, Bustos (72’ Bareberis), Sfregola (55’ Ciancio), Sasso (51’ Tucci), Moutamid (44’ Tessore). All. Marangon

CPA BOLZANO: De Gaetanis, Hofer, Tschigg, Lintner, Giovanelli (35’ Pfitscher M.), Unterweger, Comploi (67’ Markt), Peintner, Bortolotti (41’ Tosetto), Niederbacher (35’ Castellazzi), Rabanser (41’ Gapp). All. Obrist

ARBITRO: Bettin di Trento (Canali e Acquaroli di Trento)

FINALE 7° e 8° POSTO

CR FRIULI VENEZIA GIULIA – CR LIGURIA 4-3

RETI: 19’ Lo Conte (LI), 3’ st Haxhyrai (LI), 5’ st Belletti (FVG), 14’ st Polichetti (FVG), 19’ st Drago (FVG), 21’ st Iavazzo (FVG), 36’ st Rubino (LI)

CR FRIULI VENEZIA GIULIA: Corazza, Belletti (15’ st Drago), Bottacin, Calcinoni, Calvino, Del Delgan (10’ st Ramazan), Forte, Iavazzo, Manyani, Polichetti, Scarpa (4’ st Adriomi). All. Pisano.

CR LIGURIA: Petullo, Arfinengo, Badano, Ginatta (35’ Cuneo), Haxhiray, Kraja (35’ Barone), Luciani Santos (15’ st Danese), Pozzo, Ricci (15’ st Accame), Saraceni (15’ st Rubino), Mele (15’ st Lo Conte). All. Zanello.

ARBITRO: Sartori di Arco (Uche di Trento e Marcantonio di Arco)

FOTOGALLERY DELL’ULTIMA GIORNATA

FOTOGALLERY DELLE PREMIAZIONI