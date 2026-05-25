Presentato questa mattina l'8° Torneo Eusalp

Sarà come sempre la cerimonia inaugurale di mercoledì pomeriggio, 10 giugno, a dare il via al «Torneo internazionale Eusalp» di calcio, manifestazione organizzata dal Comitato LND della Provincia di Trento in collaborazione con l’associazione Piazza Viva di Tione. Dall’11 al 14 giugno, sui campi delle Valli Giudicarie e della Val Rendena, otto selezioni regionali under 16 si daranno battaglia per conquistarsi un posto al sole nella graduatoria finale dell’ottava edizione. Per quattro giorni le rappresentative di Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Baviera si sfideranno prima suddivisi in due giorni all’italiana, poi nelle finali secche per il 7°, 5°, 3° e 1° posto, tutte in programma domenica mattina. Oltre a confrontarsi sul campo i ragazzi avranno anche la possibilità di socializzare e condividere momenti importanti per la propria crescita umana, oltre che sportiva, che ricorderanno per sempre.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Trento nella sede di Trentino Marketing, dove sono stati sorteggiati i due gironi. I campioni in carica del Friuli Venezia Giulia, che nel giugno del 2025 si sono aggiudicati per la prima volta il titolo, superando per 2-1 la Lombardia in finale, sono stati inseriti nel girone A, ospitato dai campi di Pieve di Bono, Condino e Darzo, insieme a CPA Trento, CPA Bolzano e Baviera, mentre il gruppo B, che utilizzerà i terreni di gioco di Spiazzo Rendena e Ponte Arche, metterà di fronte CR Veneto, CR Lombardia, CR Piemonte e Valle d’Aosta e CR Liguria. Giovedì, venerdì e sabato le squadre si affronteranno nei due concentramenti, mentre domenica, come accennato, daranno vita alle quattro finali.

Dopo le esperienze positive delle ultime due edizioni verrà riproposta l’iniziativa dedicata al calcio paralimpico, un momento dedicato ai ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali che darà loro la possibilità di divertirsi insieme ai giocatori delle rappresentative, attraverso la composizione di squadre miste. L’appuntamento è fissato per le ore 10 di sabato 13 giugno a Pieve di Bono, presenti gli atleti di Union Trento, Rovereto Calcio e Sport and Friends Bressanone.

La presentazione di questa mattina, coperta da una diretta streaming che ha permesso ai rappresentanti di tutti i comitati regionali coinvolti di essere presenti in sala almeno in maniera virtuale, è stata moderata dal presidente del Comitato trentino della Lnd Stefano Grassi, che ha ricordato l’importante gioco di squadra con gli enti pubblici, le società sportive giudicariesi e soprattutto con Piazza Viva, che rende possibile questo evento. Sono intervenute anche Ilaria Salvaterra, presidentessa dell’associazione, e Paola Mora, presidentessa del Coni trentino, che hanno rimarcato l’importanza del Torneo Eusalp nello stimolare relazioni personali, scambi culturali e di conoscenze.

Ora la parola passa al campo, ma il tutto si aprirà mercoledì 10 giugno alle ore 17, presso il Teatro Comunale di Tione, con la cerimonia inaugurale dell’ottava edizione, che vedrà la partecipazione del Presidente della LND Giancarlo Abete.

La composizione dei due gironi

GIRONE A: CPA Trento, CPA Bolzano, Baviera, CR Friuli Venezia Giulia

GIRONE B: CR Veneto, CR Lombardia, CR Piemonte e Valle d’Aosta, CR Liguria

Il programma gare dell'8° Torneo Internazionale Eusalp

Giovedì 11 giugno

GIRONE A:

Ore 17.30 - Pieve di Bono: Baviera - Bolzano

Ore 17.30 - Condino: Trento – Friuli Venezia Giulia

GIRONE B:

Ore 17.30 - Spiazzo Rendena: Veneto - Lombardia

Ore 17.30 - Ponte Arche: Piemonte e Valle d’Aosta - Liguria

Venerdì 12 giugno

GIRONE A:

Ore 17.30 - Darzo: Bolzano - Trento

Ore 17.30 - Pieve di Bono: Friuli Venezia Giulia - Baviera

GIRONE B:

Ore 17.30 - Ponte Arche: Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta

Ore 17.30 - Spiazzo Rendena: Liguria - Veneto

Sabato 13 giugno

GIRONE A:

Ore 17.30 - Condino: Trento - Baviera

Ore 17.30 - Pieve di Bono: Bolzano - Friuli Venezia Giulia

GIRONE B:

Ore 17.30 - Spiazzo Rendena: Piemonte e Valle d’Aosta - Veneto

Ore 17.30 - Ponte Arche: Lombardia - Liguria

Domenica 14 giugno

Ore 9 - Darzo: finale 7°-8° posto (quarte classificate gironi A e B)

Ore 9 - Spiazzo Rendena: finale 5°-6° posto (terze classificate gironi A e B)

Ore 9 - Pieve di Bono: finale 3°-4° posto (seconde classificate gironi A e B)

Ore 10.30 - Tione: finale 1°-2° posto (prime classificate gironi A e B)

L'albo d'oro del Torneo Eusalp

2018: Veneto

2019: Lombardia

2021: Rappresentativa LND

2022: Lombardia

2023: Lombardia

2024: Baviera

2025: Friuli Venezia Giulia