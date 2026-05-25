Gardolo salvo, Primiero conquista la Promozione

Girone A

Il Gardolo completa la rincorsa salvezza

Il Gardolo non sbaglia l’appuntamento decisivo e conquista una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile. La squadra di mister Scoz espugna il campo del Riva del Garda per 3-1 e chiude nel migliore dei modi una rimonta eccezionale. Alla sesta giornata del girone di ritorno i gardolotti occupavano infatti l’ultimo posto in classifica, ma sei vittorie nelle ultime uscite hanno completamente cambiato il volto della stagione.

Finisce invece con un’amara retrocessione il campionato del Calcio Bleggio. Il successo per 2-0 contro l’Alta Giudicarie non basta per evitare il ritorno in Seconda Categoria. I giudicariesi salutano la Prima insieme a Invicta Duomo e Alta Giudicarie.

In vetta era già tutto deciso, ma la sfida tra le prime due della classe conferma la forza della Condinese, che supera 2-0 il Sacco San Giorgio e chiude il campionato con ben 79 punti. I lagarini terminano secondi a quota 67, centrando comunque la promozione in Promozione. Alle loro spalle chiudono Marco e Pinzolo Valrendena. Il Marco travolge 4-1 il Tione, mentre il Pinzolo impatta 0-0 contro il Pieve di Bono. Pari per 1-1 tra Ledrense e Aldeno, mentre il Sopramonte saluta la stagione con un netto 3-0 sul Castelsangiorgio. Spettacolo e gol nel successo dell’Invicta Duomo, che onora fino all’ultimo il campionato battendo 4-3 il Toblino nonostante la retrocessione già matematica.

RISULTATI E CLASSIFICA

Girone B

Il Primiero riscrive la propria storia

Grande festa anche nel girone B, dove il Primiero conquista una storica promozione grazie al successo per 2-0 sul Fiemme. Per la formazione allenata da mister D’Alberto si tratta della prima promozione nella categoria superiore, un traguardo storico coronato con il secondo posto finale a quota 63 punti.

Aveva già festeggiato con una giornata d’anticipo il Pergine, che chiude comunque in bellezza battendo 4-1 il Piné. La squadra guidata da mister Zenobi conferma così il primo posto. Alle spalle delle prime della classe termina terza la Bassa Anaunia, vittoriosa 2-0 sul campo del Fassa. Tantissimi gol anche sugli altri campi. Il Porfido Albiano supera 4-3 il Val di Cembra, mentre Azzurra e Alta Anaunia si dividono la posta con un pirotecnico 2-2.

Successo netto per l’Audace Caldonazzo, che piega 3-0 l’Ortigaralefre, mentre TNT Monte Peller e Predaia regalano spettacolo con un combattuto 3-3. Chiude con una vittoria anche il Telve, che batte 5-2 la Vigolana nell’ultimo turno stagionale.

RISULTATI E CLASSIFICA