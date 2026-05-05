Secondo posto e terza retrocessione: i due rebus irrisolti

In vetta è duello fra Levico e Comano, in coda rischiano in quattro. Ipotesi spareggi con alta probabilità

A 90 minuti dalla conclusione dell'Eccellenza sono due i quesiti ancora aperti.

Il primo riguarda la piazza d'onore che si contendono Levico Terme e Comano Fiavè attualmente affiancate a quota 54, cinque lunghezze dietro la Virtus Bolzano campione già da un paio di settimane. Domenica il calendario propone a entrambe impegni casalinghi contro avversarie senza vere motivazioni: la Benacense in viale Lido e il Bozner alle Rotte. Se non ci saranno sorprese, l'ex aequo continuerà ed a risolverlo dovrà essere uno spareggio che tutto lascia credere si giocherà quanto prima al Briamasco di Trento. Chi dovesse vincere affronterà infatti con gara di andata e ritorno il 24 e il 31 maggio il primo dei due turni di playoff nazionali che daranno un ulteriore promozione in serie D. Avversaria una fra le due squadre che si stanno contendendo il pass nel girone B dell'Eccellenza lombarda, e cioè il Calvairate di Milano e il Codogno 1908 di Lodi (domenica la sfida secca).

Da segnalare che il probabile spareggio Levico - Comano complicherebbe i programmi dei gialloneri di Ceraso che il 16 maggio, sabato dovrebbero giocare la finale di Coppa Trentino Dao Conad contro il Mori S.Stefano: una coincidenza di impegni che obbligherebbe la locale Figc a ripensare le date prestabilite (vedi articolo sul nostro sito).

Il secondo quesito da chiudere attiene alla lotta per non retrocedere in Promozione facendo compagnia alle già condannate Gherdeina e Brixen. In caso di parità di punti fra due o più squadre anche in questo caso sarà uno spareggio a dire l'ultima parola, con la classifica avulsa a stabilire i nomi delle spareggianti. La graduatoria attuale indica a quota 38 la salvezza matematica ma c'è una formazione che di punti ne ha 37 eppure anche perdendo sarebbe a posto: è il Termeno che chiuderà sua faticosa stagione in casa contro il Brixen con la riconferma garantita avendo raccolto più punti di tutti negli scontri diretti.

Le quattro squadre effettivamente coinvolte sono allora l'Union Trento (36 pt) che ha il vantaggio di essere padrona del proprio destino e battendo il Rovereto sarà salva senza ulteriori code, il Valle Aurina, il San Paolo e il Lavis tutte a 34 punti e dunque costrette a fare meglio delle rivali. Le avversarie di giornata saranno rispettivamente Parcines, Gherdeina e Mori, tutte prive di particolari esigenze. Nel caso, probabilissimo di arrivo alla pari a cavarsela sarebbe il Valle Aurina che in classifica avulsa ha 8 punti contro i 6 del San Paolo e l'1 del Lavis che spareggerebbero fra loro. Se alle tre squadre compromesse ma vittoriose dovesse aggiungersi l'Union Trento (bloccata sul pari dal Rovereto), l'ex aequo a quattro a quota 37 decreterebbe la salvezza delle due altoatesine e lo spareggio fra Lavis e Union Trento.