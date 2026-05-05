Coppa Trentino Dao Conad: finale Comano-Mori a rischio rinvio

Possibile che i giudicariesi debbano spareggiare per il secondo posto in Eccellenza col Levico, dovendo così posticipare la finale del 16 maggio. E c'è un'altra complicazione...

Si profila un possibile rinvio della finale di Coppa Trentino Dao Conad fra Comano Terme Fiavè e Mori S.Stefano, calendarizzata per il sabato 16 maggio allo Stadio Briamasco di Trento. A determinare questa incertezza è la situazione maturata nel campionato d'Eccellenza che a 90' dalla conclusione vede impegnato nella corsa alla seconda piazza proprio il Comano Terme Fiavè e il Levico Terme che da un paio di settimane procedono appaiate a 54 punti.

Domenica, ultimo atto del massimo torneo regionale, le due formazioni giocheranno entrambe in casa rispettivamente contro Bozner e Benacense: in caso di esiti finali simili, l'eventuale arrivo a pari punti renderà obbligatorio uno spareggio per stabilire quale delle due formazioni accederà al tabellone nazionale di playoff che determinerà le altre sette società da promuovere in serie D.

Ecco dunque che tale spareggio vedrebbe impegnato il Comano proprio nella settimana originariamente riservata alla finale di Coppa Trentino, costringendo la Figc locale a spostare quest'ultima in data diversa e presumibilmente successiva: non è pensabile infatti che le due finaliste arrivino con alle spalle iter differenti, una fresca e riposata (Mori S.S.) ed una con le scorie di uno spareggio ravvicinato (Comano).

Dunque è ampiamente possibile che la finale possa slittare al sabato successivo, 23 maggio, con una complicazione in più data dalla circostanza che se fosse il Comano a vincere l'eventuale spareggio col Levico sarebbe poi impegnato nel playoff nazionale a sua volta previsto per il 24 maggio e 31 maggio contro la seconda classificata dell'Eccellenza lombarda girone B, avversaria che uscirà domenica prossima dal confronto di playoff interno fra il Calvairate Milano e il Codogno 1908 di Lodi.

Insomma un autentico ginepraio di coincidenze che costringerebbe il Comitato del presidente Grassi a decidere solo all'ultimo la programmazione di questo convulso finale di stagione. Domenica, dopo la disputa dell'ultima giornata, se ne saprà di più.