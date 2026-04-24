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Serie C

Il Trento chiude la regular season con le Dolomiti Bellunesi

La squadra guidata da Tabbiani si prepara a scendere in campo per l’ultima giornata della regular season, un appuntamento decisivo per definire il piazzamento finale nella griglia playoff. La formazione gialloblù sarà infatti impegnata domani in trasferta contro le Dolomiti Bellunesi, con l’obiettivo di confermare l’attuale posizione in classifica. Il calcio d’inizio della partita, valida per la 38ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, è in programma alle ore 20.30 allo Stadio “Zugni Tauro” di Feltre. In classifica, i gialloblù sono quarti con 62 punti, mentre le Dolomiti Bellunesi occupano la sedicesima posizione con 39 punti. Per la trentottesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Fiamozzi, Giannotti, Dalmonte e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza8637
Union Brescia6637
Lecco6437
Trento6237
Renate6137
Cittadella5937
Lumezzane5337
Alcione Milano5237
Albinoleffe5037
Arzignano5037
Giana Erminio4937
Inter Under 234837
Pro Vercelli4637
Ospitaletto4537
Novara4437
Dolomiti Bellunesi3937
Pergolettese3837
Virtus Verona2537
Pro Patria2337
Triestina1337

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