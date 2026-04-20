Pergine e Primiero, nel girone B continua il testa a testa

Girone A

La Condinese cala il poker e mantiene il vantaggio sul Sacco San Giorgio

Nel girone A la Condinese supera 4-1 l’Alta Giudicarie con la doppietta di Grassi e le reti di Bagattini e Antolini, mantenendo invariato il vantaggio di nove punti sul Sacco San Giorgio (che ha una gara da recuperare). Risponde infatti la squadra di Tamanini, vittoriosa 4-0 sul Toblino grazie anche alla doppietta di Chizzola. Successo pesante per il Pinzolo Valrendena, che espugna 2-1 il campo del Gardolo con il gol decisivo di Triberti al 89’. Il Marco batte 2-1 il Castelsangiorgio e consolida il quarto posto, mentre il Riva del Garda supera di misura la Ledrense per 1-0. Pari per 2-2 tra Sopramonte e Tione. Vittorie interne per Calcio Bleggio, 3-1 sull’Invicta Duomo, e Aldeno, che regola 3-0 il Pieve di Bono.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

Girone B

Pergine e Primiero, continua il testa a testa. Si stacca definitivamente la Bassa Anaunia

Nel girone B prosegue il serrato testa a testa tra Pergine e Primiero. La capolista Pergine vince 2-0 sulla Vigolana trascinata dalla doppietta di Anzelini, mentre il Primiero resta in scia grazie al 3-0 sull’Azzurra firmato da Bettega, De Bona e Iagher. Frena invece la Bassa Anaunia, fermata sull’1-1 dal Telve e ora a sette punti dalla vetta, venendo raggiunta dal Val di Cembra, vincente 1-0 sull’Audace. Spettacolare 4-4 tra Porfido Albiano e TNT Monte Peller. Colpo esterno dell’Alta Anaunia, che passa 2-0 sul campo del Fiemme. Successo importante anche per il Fassa, che batte 3-1 il Pinè, mentre il Predaia cala il poker superando 4-2 l’Ortigaralefre. Arrivano infine i primi verdetti stagionali: retrocedono matematicamente Azzurra, Pinè e Ortigaralefre.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B