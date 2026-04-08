Il Trento perde nel recupero in casa dell'InterU23

Il Trento perde 2-1 in casa dell'Inter Under 23 nel recupero e manca una buona occasione per portarsi al terzo posto. I gialloblù di Luca Tabbiani, passati in svantaggio nel primo tempo per effetto del gol di Spinaccè, provano a reagire, ma Zuberek raddoppia su calcio di rigore nella ripresa. Pellegrini ad un quarto d'ora dalla fine dimezza lo svantaggio, ma non basta agli aquilotti per evitare la sconfitta.

Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Corradi, Trainotti e Maffei. In mezzo al campo agiscono Candelari, Fossati nel ruolo di play e Aucelli; in attacco Chinetti e Capone sui lati con Ebone al centro del tridente. Avvio di gara equilibrato, con il primo squillo che arriva al quarto d’ora: è Capone a provarci con una conclusione però troppo debole, facilmente intercettata dall’estremo difensore di casa. Alla prima vera occasione è invece l’Inter U23 a passare in vantaggio: Spinaccè svetta di testa e batte Barlocco, portando avanti i nerazzurri. Alla mezz’ora il Trento torna a farsi vedere con Candelari, ma la sua conclusione trova la pronta risposta di Melgrati. Nel finale della prima frazione si rivede ancora la formazione di casa, con Spinaccè che ci prova nuovamente senza però inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa il Trento rientra in campo con maggiore determinazione e dopo appena tre giri di lancette è Chinetti a tentare la conclusione. Sull’azione successiva risponde l’Inter U23 con Berenbruch, ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo da un attento Barlocco. Sale la pressione del Trento che all’ora di gioco si rende pericoloso con il colpo di testa di Corradi, respinto in corner. La squadra di casa torna a rendersi pericolosa al 65’, quando Zuberek conclude verso la porta senza però trovare lo specchio per questione di centimetri. Pochi minuti più tardi il direttore di gara, dopo la revisione al Fvs, assegna un calcio di rigore in favore dei nerazzurri: dal dischetto si presenta lo stesso Zuberek, che spiazza Barlocco e firma il raddoppio per l’Inter U23. La squadra di Tabbiani però non ci sta e così al 75’ segna Pellegrini che di testa sfrutta al meglio l’assist di Chinetti. Nel finale il Trento ci prova in tutti i modi ma la meritata rete del pareggio non arriva. I gialloblù rimangono così a quota 58 punti in classifica al quarto posto in graduatoria. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 12 aprile alle ore 17.30 allo Stadio Tombolato dove affronteranno il Cittadella per la trentaseiesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

INTER UNDER 23 – TRENTO 2-1 (1-0)

RETI: 15’pt Spinaccè, 26’st Zuberek (rig), 30’st Pellegrini

INTER UNDER 23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Amerighi, Bovo (35’st Venturini), Fiordilino (1’st Kaczmarski), Berenbruch, Cocchi (44’st David); Lavelli (20’st Mosconi), Spinaccè (20’st Zuberek). A disposizione: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Topalovic, Zouin, Bovio, Jakirovic. Allenatore: Stefano Vecchi.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Corradi, Maffei; Candelari (12’st Giannotti), Fossati (12’st Sangalli), Aucelli; Chinetti (37’st Dalmonte), Ebone (12’st Pellegrini), Capone (27’st Ladisa). A disposizione: Costantini, Tommasi, Rigione, Muca, Benedetti, Mehic, Corallo, Miranda. Allenatore: Luca Tabbiani.

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano

ASSISTENTI: Roberto Meraviglia di Pistoia e Manuel Cavalli di Bergamo

QUARTO UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo

OPERATORE FVS: Ilario Montanelli di Lecco

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 13’pt Stante, 37’pt Aucelli, 2’st Fossati, 12’st Amerighi. Recupero: 1’+7. Spettatori: 356.

Foto di Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le dichiarazioni

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