Nuova notizia

Il tema non sarà il surf, come nel celebre film degli anni '70 di John Milius, ma anche quello che attende Levico e Valle Aurina deve essere a modo suo "un mercoledì da leoni". Eh sì perchè è il mercoledì dei due recuperi che da qualche settimana tengono in sospeso la classifica dell'Eccellenza e che distribuiranno punti fondamentali per il futuro sia della corsa al vertice che della lotta salvezza.

Alle 20 a Levico va in scena la sfida fra i padroni di casa e l'Union Trento Ravinense, alla stessa ora a Selva in Val Gardena si affrontano Gherdeina e Valle Aurina. Due gare che daranno risposte destinate a pesare come macigni, ancor più considerando che dopo questa saranno solo cinque le partite residue prima della conclusione del torneo.

Quella che si gioca in riva al lago è una sorta di redde rationem dopo due mesi di discussioni e sgarbi, di ricorsi e di appelli che hanno finito per avvelenare il clima fra le due società che pure sono piene zeppe di ex. Era il 19 febbraio quando una inattesa quanto copiosa nevicata ricoprì il rettangolo di viale Lido: entro le 72 ore dal match secondo il Levico che a termini di regolamento non si mosse per spalarlo e puntò tutto sul rinvio, che giungeva a puntino per ristorare la squadra affaticata da due impegni infrasettimanali di Coppa Italia consecutivi. All'opposto la pensarono gli avversari dell'Union Trento che volevano invece giocare a tutti i costi, anche perchè il sole beffardo del weekend aveva sciolto praticamente tutto il manto bianco, eccetto pochi metri in una delle due aree di rigore. La decisione finale la prese l'arbitro che giudicò non praticabile il terreno, evidentemente allentato benchè erboso. A Ravina la presero malissimo, sui social fu tutto un fiorire di accuse circa la sportività e non uno bensì due ricorsi partirono