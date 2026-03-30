Anaune e ViPo proseguono la corsa, Arco e Settaurense in salute

Stesso identico risultato, 2 a 0, sui campi di Avio e Athesis, e duello rinnovato per l’ennesima volta: Anaune e ViPo non mollano la presa e continuano a macinare vittorie sulla loro strada.

Settimo risultato utile consecutivo per i gialloblù, ottavo per gli azulgrana, che nel girone di ritorno hanno collezionato ben sei successi e due pareggi, superando perfino il rendimento della capolista sul piano dei punti conquistati dopo il giro di boa (20 contro 17).

Decisamente più altalenante invece la seconda porzione di stagione del MolvenoSpor, ieri vittorioso sulla Garibaldina nonostante una prestazione sottotono, come ammesso anche dallo stesso mister Mariotti. Seppur i risultati non stiano mancando e i lacustri si trovino ancora al terzo posto in solitaria, dopo la sosta invernale Tessaro e compagni hanno già eguagliato, nella metà delle gare, le tre sconfitte incassate nella prima parte di stagione. A loro difesa, però, due di esse sono arrivate contro ViPo e Anaune e, benché plateali, non possono essere più di tanto motivo di biasimo.

Attestano invece con una prestazione assai convincente la ritrovata salute Arco e Settaurense, rilanciatesi entrambe nelle ultime due gare in seguito al peggior periodo delle loro stagioni. Dopo le prime sei giornate del ritorno senza vincere, i gialloblù di Bridi hanno timbrato con un sonoro 4 a 0 ai danni del Dro Cavedine il secondo successo consecutivo, proprio come i biancoverdi di Zaninelli, che con il 5 a 2 imposto al Talamo all’Aquila Trento (seguito a quello sull’Avio) hanno dato il via ad una nuova serie positiva dopo i tre precedenti turni di assoluto digiuno. Per il Dro Cavedine, al contrario, un brusco stop che ne interrompe l’ottimo periodo, mentre i rionali di San Giuseppe incamerano il secondo ko di fila, il quarto del girone di ritorno.

Unico match a reti inviolate, quello della Mala tra Nago Torbole e Calisio; un pari che, tutto sommato, non scontenta nessuno dei due schieramenti. I gardesani, seppur claudicando, continuano lentamente a mettere fieno in cascina (imbattuti ormai da quattro gare, di cui tre pareggi); i grigiorossi di Martignano si rimettono invece in carreggiata dopo le due sconfitte da cui provenivano.

Prova infine per l’ennesima volta quest’anno a dare continuità ai propri risultati l’Alense, trionfante al Mutinelli sull’Altavalsugana. Inanellati per la terza volta in stagione due successi consecutivi – limite oltre cui non sono mai stati in grado di spingersi – i lagarini di Debiasi tenteranno di concretizzare la loro prima triade nel prossimo, complicato appuntamento in casa della ViPo dopo la sosta pasquale.

RISULTATI E TABELLINI DELL'ULTIMO TURNO E CLASSIFICA GENERALE