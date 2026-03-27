Occhi aperti al vertice, mentre al Talamo è scontro diretto

Il campionato di Promozione torna al suo consueto palinsesto, nella ventitreesima giornata, dopo lo scorso, atipico turno spalmato su tre giorni. Escludendo il match rinviato tra Borgo e Rotaliana, tutti i restanti sette incontri si disputeranno contemporaneamente domenica pomeriggio a partire dalle 15:30.

Anaune e ViPo saranno entrambe impegnate in trasferta, sui campi di gioco di Calliano e Avio, contro due squadre che, seppur di bassa classifica, hanno dimostrato di saper dare del filo da torcere a chiunque, nonostante i pronostici a loro sfavore. Proprio gli azulgrana lo hanno sperimentato sulla propria pelle due sabati fa, contro gli uomini di Hmidi, che all’andata avevano reso dura la vita anche ai nonesi, riusciti a spuntata per 3 a 2 soltanto a pochi minuti dalla fine.

Per quanto riguarda invece i collinari di Stefano Manica, l’Athesis si prospetta una pratica più ardua del previsto da archiviare, visto il filotto di cinque risultati utili da cui proviene, di cui le due recenti vittorie consecutive ai danni di Calisio e Altavalsugana.

Contro la Garibaldina invece il MolvenoSpor dovrà fare di tutto per lasciarsi alle spalle il 6 a 0 incassato a Cles, e non potrà permettersi altri passi falsi se vorrà mantenere la terza posizione, perché ormai – dopo le tre sconfitte del girone di ritorno – Rotaliana e Settaurense sono a una sola vittoria dal sorpasso. In ogni caso, i biancazzurri di Mezzolombardo dovranno comunque attendere venerdì 3 aprile per dire la loro, quando recupereranno il match contro il Borgo; mentre i biancoverdi di Zaninelli potrebbero centrare l’obbiettivo già questa domenica, quando affronteranno al Talamo l’Aquila Trento. Sarà scontro diretto con i rionali di San Giuseppe, che avranno la possibilità di vanificare il sorpasso in classifica appena subìto dai chiesani a seguito della sconfitta nel derby con la ViPo, e riagganciarli a quota 38. All’andata la sfida era terminata con la vittoria dei biancazzurri di Ferrari, capaci di infliggere agli uomini di Zaninelli la prima delle due sole sconfitte incassate tra le mura del Grilli in tutto il campionato.

Sembra in ripresa il cammino del Nago Torbole, chiamato a un’ulteriore conferma alla Mala contro il Calisio. I gardesani, imbattuti da tre gare e freschi del primo successo dopo il giro di boa, conquistato ad Ala, non prelevano i tre punti in casa dall’ultima giornata prima della sosta. I grigiorossi di Laratta, invece, sembrano essere incappati nel terzo “black out” del loro cammino, dopo le tre giornate a digiuno a cavallo di settembre e ottobre, e le altrettante a cavallo della sosta. Ora, a secco da due partite, dovranno evitare che la statistica si riproponga ancora una volta.

Tornato al successo, l’Arco se la vedrà infine con il Dro Cavedine, proveniente da tre ottime prestazioni (di cui la vittoria sulla Settaurense, il pari con la capolista e il 3 a 0 sulla Garibaldina); mentre al Mutinelli l’Alense non dovrà commettere passi falsi contro l’Altavalsugana, tornata da poco in serie negativa.

Le terne arbitrali:

ALENSE - ALTAVALSUGANA: Leonardi di Arco Riva (Laddomada di Arco Riva e Carpentari di Trento)

AQUILA TRENTO - SETTAURENSE: Armellini di Arco Riva (Jezong e Mozzi di Rovereto)

ATHESIS - VIPO TRENTO: Gallini di Bolzano (Mairhofer e Kebe di Bolzano)

AVIO - ANAUNE: Balzano di Bolzano (Delvecchio e Losso di Merano)

DRO CAVEDINE - ARCO: Azzarà di Rovereto (Macrì e Tonon di Trento)

MOLVENOSPOR - GARIBALDINA: Cerolini di Trento (Amistadi di Arco Riva e Carli di Rovereto)

NAGO TORBOLE - CALISIO: Filosi di Rovereto (Biagi di Arco Riva e Gasperini di Trento)