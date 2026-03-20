Ecco Virtus - Comano, il più credibile dei test per entrambe

Ls capolista contro la più in forma delle antagoniste. In coda il big match è invece San Paolo-Lavis: guai perdere

Entra nella fase decisiva l'Eccellenza con la nona di ritorno, turno che segue di tre giorni l'impegno infrasettimanale della Coppa Dao Trentino e dell'omologa Coppa Provincia Alto Adige che hanno visto in campo ben nove delle protagoniste del massimo campionato regionale (qui il link per il dettaglio dei risultati).

Circa il weekend entrante, la giornata ruota soprattutto attorno alla sfida fra la capolista Virtus Bolzano imbattuta da sei giornate, e il Comano Fiavé, la squadre più in forma del momento (sei vittorie su sette gare), capace domenica dopo domenica di scalare la graduatoria al punto di intravedere ora pure il vertice.

Del confronto diretto di Bolzano proveranno ad approfittare Rovereto, impegnato in trasferta, e soprattutto Mori Santo Stefano e Levico attesi sul campo amico da match non impossibili.

In coda è la partita di Maso Ronco fra San Paolo e Lavis il passaggio cruciale mentre il Gherdeina si gioca l'ultima briciola di speranza col Valle Aurina.

Ecco il programma della domenica gara per gara (calcio d'inizio alle 15).

BENACENSE 1905 (29) – BRIXEN (18)

Sfida che in chiave salvezza è delicatissima per gli ospiti ma da non sottovalutare neanche per la Benacense. All’andata bastò una rete di Ciric per dare i tre punti ai gardesani che anche stavolta dovranno badare al sodo. Gli altoatesini sono in piena crisi, reduci da quattro sconfitte consecutive e con una difesa che continua a concedere. In più dovranno rinunciare a Deporta, fermato dal giudice sportivo. Arbitrerà Gioele Cipriani (Rovereto); assistenti Andrea Canali (Trento), Emanuele Marchi (Arco Riva).

GHERDEINA (13) – VALLE AURINA (23)

Scontro diretto fondamentale in zona retrocessione. All’andata finì 1-1 e anche stavolta l’equilibrio sembra possibile dopo che il Gherdeina ha interrotto a Termeno una serie di sei sconfitte consecutive. Il punticino però non gli servirebbe a nulla e c'è da attendersi dunque una gara senza risparmio. Mancherà Demetz, squalificato. Per il Valle Aurina che in settimana ha guadagnato le semifinali di Coppa Volksbank battendo il San Paolo, il comandamento è "primo non perdere". Arbitrerà Michele Armellini (Arco Riva); assistenti Giulio D’Alterio (Trento), Giovanni Zomer (Rovereto).

SAN GIORGIO (30) – ROVERETO (43)

All’andata il Rovereto si impose 3-1 confermando la propria solidità, ma oggi troverà un avversario molto diverso: il team di Cecere è infatti tra le squadre più in palla (quattro vittorie nelle ultime cinque). Le zebre, senza lo squalificato Poli, restano comunque la vicecapolista e c'è da immaginare che non molleranno un metro per uscire coi tre punti e continuare a sognare l'impresa. Arbitrerà l'interregionale Mattia Foresti (Bergamo); assistenti Michael Lercher (Bolzano), Gabriele Masin (Bolzano).

LEVICO TERME (39) – PARCINES (30)

All’andata fu uno 0-0 bloccato ma oggi lo scenario è diverso. Il Levico vuol riscattare la figuraccia di Comano e già in Coppa mercoledì ha fatto capire di averla digerita per bene rifilando una manita al Lavis. Deve però confermarsi contro un Parcines che, pur estromesso mercoledì dalla Coppa dal Naturno di Proimozione, è reduce da una straordinaria serie di nove risultati utili in campionato. Assente di rilievo Rungg, squalificato. Arbitro sarà l'interregionale Luca Sciacchitano (Latina); assistenti Andrea Amistadi (Arco Riva), Lorenzo Santini (Arco Riva).

MORI SANTO STEFANO (40) – TERMENO (30)

Il match d’andata si risolse in parità (1-1): erano però tempo diversi, specie per gli ospiti che attraversano un momentaccio come mai negli anni recenti (4 punti nelle ultime 8 gare) e dovranno fare a meno di Pfitscher, squalificato. La difesa resta il principale problema come dimostrano i 45 gol subiti. Il Mori dal canto suo è in buona condizione e non gli manca la forza mentale: dopo ogni passo falso ha reagito e domenica scorsa lo ha dimostrato strapazzando l'Union Trento. Arbitrerà Fabio Pintarelli (Bolzano); assistenti Sergio Maria Cotroneo (Merano), Petra Kofler (Bolzano).

UNION TRENTO RAVINENSE (30) – BOZNER (36)

Test importante per gli uomini di Melone reduci da uno scivolone casalingo pesante e decisi a ripartire. All’andata finì 1-1 e oggi il pareggio potrebbe accontentare entrambe tanto più che l'Union sarà priva del suo cervello in campo, lo squalificato Pancheri. Anche il Bozner continua a vivere un ritorno complicato, con sei sconfitte nelle ultime otto gare e il morale ai minimi dopo la splendida corsa dell'andata. Arbitrerà Lucia Sciarrillo (Merano); assistenti Alex Senatore (Bolzano), Maya Bisacchi (Merano).

SAN PAOLO (27) – LAVIS (24)

Sfida fondamentale in chiave salvezza: vincere significherebbe allontanarsi sensibilmente dalle zone pericolose. All’andata fu pareggio e pure domenica ci si aspetta equilibrio, tanto più che in settimana entrambe sono state eliminate dalla rispettive Coppe provinciali. Il Lavis arriva a Maso Ronco in crescita, con una striscia positiva di quattro gare (8 punti), mentre la squadra di casa alterna risultati senza trovare continuità. Arbitrerà Massimiliano Pellegrin (Bolzano); assistenti Davide Leto (Bolzano), Dejvid Madzovski (Bolzano).

VIRTUS BOLZANO (47) – COMANO TERME FIAVÉ (40)

Il big match di giornata. Ad ottobre la Virtus si impose 2-1 in rimonta ma stavolta il Comano arriva con numeri da capogiro: sei vittorie nelle ultime sette gare. La capolista, imbattuta dallo scorso 1 febbraio e miglior difesa del campionato, dovrà insomma fare i conti con un avversario in grande fiducia che ha raggiunto la zona podio e non disdegna provare l'ulteriore upgrade. Da segnalare che entrambe hanno giocato e vinto mercoledì nei quarti di finale delle rispettive Coppe. Dirigerà Andrea Scomparin (Trento); assistenti Linda De Carli (Rovereto), Gheorghi Gasparini (Trento).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA