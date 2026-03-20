Coppa Trentino Dao Conad e Coppa Sudtirol Volksbank: i risultati
In settimana si sono giocati i quarti di finale che hanno sancito le quattro promosse alle semifinali di entrambi i tabelloni
Si sono tenuti in settimana i quarti di finale della Coppa Trentino Dao Conad e della sua omologa Coppa Sudtirol Volksbank, competizioni su base provinciale con formula a scontro diretto, cui prendono parte tutte le società dei due Comitati indipendentemente dalle categorie in cui militano.
Questi i risultati, coi marcatori, scaturiti dagli otto incontri disputati tutti in gara unica, con soluzione ai rigori in caso di pareggio.
COPPA TRENTINO DAO CONAD
Levico Terme - Lavis 5-0 (Zanon, Stefani, Trevisan, Vesco 2)
Comano Terme Fiavè - Benacense 3-1 (Sottovia, Forcinella 2; Ciric V.)
Pieve di Bono - Borgo 0-3 (Agostini S., Moggio 2)
Calisio Calcio - Mori S. Stefano 12-13 d.c.r. (2-2, Filippi 2; Puzic, Spagnolli)
COPPA SUDTIROL VOLKSBANK
Naturno - Parcines 1-0 (Pichler)
Laces - Luson 3-5 (Kapitan, Lechner, Medda; Ploner 2, Lechl, Senoner, Fischnaller)
Valle Aurina - San Paolo 2-1 (Zimmerhofer D., Pareiner; Recla)
Gitschberg Jochtal - Virtus Bolzano 1-2 (Hofer; Fassih, Forti)
Gli accoppiamenti del prossimo turno saranno decisi da un sorteggio che si terrà presumibilmente la prossima settimana.
Le semifinali si giocheranno nel mese di aprile (data esatta da stabilire) e la finale a maggio, mentre ad agosto come atto iniziale della stagione agonistica si disputerà la Supercoppa fra le vincenti delle due Coppe provinciali.