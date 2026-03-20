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Coppa Trentino

Coppa Trentino Dao Conad e Coppa Sudtirol Volksbank: i risultati

In settimana si sono giocati i quarti di finale che hanno sancito le quattro promosse alle semifinali di entrambi i tabelloni

Si sono tenuti in settimana i quarti di finale della Coppa Trentino Dao Conad e della sua omologa Coppa Sudtirol Volksbank, competizioni su base provinciale con formula a scontro diretto, cui prendono parte tutte le società dei due Comitati indipendentemente dalle categorie in cui militano.
Questi i risultati, coi marcatori, scaturiti dagli otto incontri disputati tutti in gara unica, con soluzione ai rigori in caso di pareggio.

COPPA TRENTINO DAO CONAD
Levico Terme - Lavis 5-0 (Zanon, Stefani, Trevisan, Vesco 2)
Comano Terme Fiavè - Benacense 3-1 (Sottovia, Forcinella 2; Ciric V.)
Pieve di Bono - Borgo 0-3 (Agostini S., Moggio 2)
Calisio Calcio - Mori S. Stefano 12-13 d.c.r. (2-2, Filippi 2; Puzic, Spagnolli)

COPPA SUDTIROL VOLKSBANK
Naturno - Parcines 1-0 (Pichler)
Laces - Luson 3-5 (Kapitan, Lechner, Medda; Ploner 2, Lechl, Senoner, Fischnaller)
Valle Aurina - San Paolo 2-1 (Zimmerhofer D., Pareiner; Recla)
Gitschberg Jochtal - Virtus Bolzano 1-2 (Hofer; Fassih, Forti)

Gli accoppiamenti del prossimo turno saranno decisi da un sorteggio che si terrà presumibilmente la prossima settimana.
Le semifinali si giocheranno nel mese di aprile (data esatta da stabilire) e la finale a maggio, mentre ad agosto come atto iniziale della stagione agonistica si disputerà la Supercoppa fra le vincenti delle due Coppe provinciali.

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza7832
Union Brescia5832
Trento5432
Lecco5432
Renate5332
Cittadella5332
Alcione Milano5032
Lumezzane4432
Inter Under 234232
Giana Erminio4232
Novara4132
Pro Vercelli4132
Albinoleffe4032
Ospitaletto3732
Arzignano3732
Dolomiti Bellunesi3532
Pergolettese3332
Virtus Verona2232
Pro Patria1932
Triestina532

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