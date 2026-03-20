La ViPo osserva il big match di stasera e si prepara al derby

Prenderà il via questa sera, con tre anticipi in contemporanea, l’atipica ventiduesima giornata di Promozione (frazionata su tre giorni per l’insufficienza di arbitri nel weekend, causa referendum). E si partirà con il botto, perché a scendere in campo oggi saranno ben quattro delle prime sei forze del campionato: la prima e la terza si troveranno faccia a faccia, mentre la quarta e la sesta saranno chiamate a far valere la propria preminenza in graduatoria negli altri due rispettivi incontri con formazioni sottostanti. I riflettori, indubbiamente, saranno puntati su Cles, dove la capolista riceverà il MolvenoSpor, contro cui all’andata non aveva riscontrato problemi nell’accaparrarsi la piena posta in palio, afferrata con un incontrovertibile 3 a 0. Quel MolvenoSpor, però, non era esattamente quello di adesso. Aveva raccolto solamente tre vittorie in sette gare e galleggiava a metà classifica, ancora privo della consapevolezza nei propri mezzi che può invece vantare in questo momento, in cui lotta ormai da mesi al vertice tenendo il passo delle due assolute favorite.

Contemporaneamente, al De Varda di Mezzolombardo, la Rotaliana andrà alla volta del quarto successo consecutivo (solo un gol incassato nelle ultime tre partite) contro il Nago Torbole, riaffiorato domenica scorsa – grazie all’1 a 0 sull’Alense – dal vortice in cui stava annaspando da tutto il girone di ritorno (e non solo), in cui non era ancora stato mai in grado di vincere.

Infine, a chiudere la prima tranche del ventiduesimo turno, Settaurense – Avio, l’incontro tra le parabole di due squadre che al momento versano in due stati di forma diametralmente opposti. Quella discendente dei biancoverdi di Zaninelli, che stanno attraversando il proprio peggior periodo della stagione, reduci da tre sconfitte consecutive costate lo scivolamento dalla terza alla sesta piazza; e quella ascendente dei lagarini di Hmidi, che vantano all’attivo la serie più lunga di risultati positivi del loro campionato, con una vittoria e quattro pareggi, di cui l’ultimo dal valore anche maggiore, giunto contro un’avversaria del calibro della ViPo.

Come da consuetudine, invece, domenica pomeriggio si disputeranno due dei cinque rimanenti match, in cui gli osservati speciali saranno Arco e Alense, in cerca di riscatto di fronte a Borgo e Calisio. I gialloblù non hanno ancora trionfato dopo la sosta invernale, mentre i biancocelesti soltanto una volta, quattro domeniche fa (oltre a ciò, un solo pareggio e quattro sconfitte nel ritorno). Anche per il Borgo, in realtà, nonostante il dirompente avvio della seconda parte di stagione, l’orizzonte sembra tornare a rabbuiarsi, date le ultime due giornate a bocca asciutta.

Infine, nel posticipo di mercoledì prossimo, gli ultimi tre appuntamenti del palinsesto. Tra tutti, spicca il sentito derby tra ViPo e Aquila Trento, la cui rivalità è notoriamente accentuata dalla presenza di numerosi ex da ambo le parti. Gli azulgrana scenderanno in campo conoscendo l’esito del match tra Ananune e MolvenoSpor e, in base ai casi, ciò potrebbe volgersi a loro favore o sfavore, data la possibilità in ballo o di accrescere il proprio margine di vantaggio sui lacustri, o di diminuire la distanza dalla capolista. Il conto con i rionali, comunque, è ancora in sospeso, visto che all’andata, al Talamo, la sfida si era chiusa in parità, con le reti di Curzel e Schneider.

Dopo i due convincenti risultati utili di fila ottenuti ai danni di Settaurense e Anaune, il Dro Cavedine dovrà vedersela con una Garibaldina rinvigorita dal successo di domenica scorsa, che l’ha proiettata a una sola vittoria di distanza dall’Athesis e dunque dalla fuoriuscita dalla zona rossa.

Per ultimo, ma non per importanza, il delicato match salvezza proprio tra Athesis e Altavalsugana. All’Ischiarena i rossoblù di Volano, in serie positiva da ormai quattro gare (di cui l’ultima vinta) tenteranno di portare a casa altri punti essenziali per innalzarsi sempre più sulla terzultima posizione e proseguire al meglio un girone di ritorno fin qui molto positivo.

Le terne arbitrarli rilasciate per adesso:

ANAUNE - MOLVENOSPOR: Schmid di Rovereto (Acquaroli di Trento e Biagi di Arco Riva)

ROTALIANA - NAGO TORBOLE: Luongo di Trento (Gasperini e Marangio di Trento)

SETTAURENSE - AVIO: Yassam di Arco Riva (Amistadi e Franceschetti di Arco Riva)

ARCO - BORGO: Da col di Bolzano (Salerno e Kebe di Bolzano)