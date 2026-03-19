Emesse dure sanzioni per quanto accaduto in Marco-Sopramonte

Numerosi e aspri i provvedimenti adottati dal Giudice sportivo nell’odierno comunicato in merito al match della ventesima giornata del girone A di Prima Categoria andato in scena domenica tra Marco e Sopramonte.

La partita, degenerata nel recupero del secondo tempo in una rissa generale, coinvolgente giocatori in campo, in panchina e dirigenti di entrambe le società (che invadevano il terreno di gioco), era stata fatta terminare in anticipo dal direttore di gara per ragioni di sicurezza, sul punteggio di 2 a 1 in favore del Sopramonte. «Preso atto che le condotte poste in essere da calciatori e dirigenti delle due società determinavano un contesto di violenza diffusa tale da pregiudicare la sicurezza dei protagonisti della gara, generando tafferugli prolungati nel terreno di gioco – spiega il comunicato – l’Arbitro, venendo meno le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara, disponeva la sospensione definitiva dell’incontro per motivi di ordine pubblico e per la tutela della propria e altrui incolumità».

Ritenendo che la sospensione forzata della gara e i fatti violenti che l’hanno determinata debbano essere imputati alla condotta di entrambe le società, il Giudice decreta dunque di emendare il risultato della partita e di infliggere una sconfitta a tavolino per 3 a 0 ad entrambe le squadre, e di penalizzarle ulteriormente con la sottrazione di un punto a testa in classifica.

Da 37 punti in graduatoria, il Marco passa a dunque a 36, mentre il Sopramonte da 23 scende a 19.

Ma le sanzioni del Giudice non finiscono qui. Ad entrambe le società, infatti, é inflitta un’ammenda da 350 euro, in quanto «propri giocatori e dirigenti hanno partecipato attivamente alla rissa, non hanno dimostrato alcuna collaborazione per redimere la stessa ed anzi hanno proferito parole offensive nei confronti dell'Arbitro».

Inoltre, squalificati per sei gare Matteo Azzolini e Lorenzo Slaifer (Marco). Il primo «per aver dato avvio ad una mass confrontation, assumendo condotta violenta e minacciosa nei confronti di più avversari e, durante il parapiglia generale, per essere stato riconosciuto dal Direttore di Gara mentre cercava di raggiungere il n. 10 del Sopramonte per minacciarlo e insultarlo. La condotta si pone in violazione all'art. 38, comma 1 secondo alinea del CGS, aggravata perché capitano». Il secondo, invece, poiché «durante la mass confrontation partecipava attivamente e afferrava per il collo un avversario (sig. Baldessari Samuele). Inoltre, durante la rissa, si rivolgeva con frasi irriguardose nei confronti dell'Arbitro. La condotta si pone in violazione degli art. 38, comma 1 del CGS e 36 del CGS».

La metà esatta della pena (tre giornate di squalifica) inflitta poi a Rivjo Fiora, sempre del Marco, che «durante la mass confrontation partecipava attivamente, strattonandosi per la divisa con il Dirigente della squadra avversaria sig. Giurato Davide. La condotta si pone in violazione degli art. 38, comma 1 del CGS»; e a Samuele Baldessari (Sopramonte), che a sua volta «partecipa attivamente e afferrava per il collo un avversario (sig. Slaifer Lorenzo). La condotta si pone in violazione degli art. 38, comma 1 del CGS».

Alla lunga lista degli squalificati del match si aggiungono poi Saverio Santoro e Riccardo Gatti (Marco) e Pap Nasso, Luca Baldessari e Giulio Segata (Sopramonte), tutti e cinque costretti ai box per due giornate. Inoltre, come se non bastasse, si unisce in coda all’elenco anche Federico Nicolodi, per recidività in ammonizione, con il quale il bollettino dei giocatori squalificati in totale a seguito della gara ammonta a dieci (sei del Marco e quattro del Sopramonte). Per finire, così come l’allenatore Davide Zoller, inibiti a svolgere ogni attività per due mesi esatti i dirigenti del Marco Emanuele ed Enzo Amadori, mentre per la metà del tempo quelli del Sopramonte, Andrea Biasioli e Davide Giurato.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC TRENTINA