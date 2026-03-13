A Molveno in palio il 3° posto e la Rotaliana può approfittarne

Terzo posto in palio al Don Santo Goio, nel ventunesimo turno di Promozione, tra MolvenoSpor e Settaurense, le due principali rivelazioni del campionato, ritrovatesi a ricoprire ruoli di protagoniste associati ad inizio anno a squadre sulla carta senza dubbio più quotate.

Non è però di certo il miglior momento per le due formazioni, entrambe provenienti da due sconfitte consecutive (compreso per il MolvenoSpor il recupero del 4 marzo), cosa che non era ancora mai capitata loro in stagione. I rossazzurri di Mariotti, travolti da Calisio e ViPo nella scorsa settimana; i biancoverdi di Zaninelli sopraffatti da Borgo e Dro Cavedine nelle ultime due domeniche. In più, i lacustri saranno costretti a fare a meno degli squalificati Clementel e Lorenzo Nicolussi, mentre i chiesani, allo stesso modo, di Boschi e Nicola Lai.

Particolarmente interessata all’esito della sfida sarà la Rotaliana, momentaneamente a pari merito con i biancoverdi, alla quale farebbe comodo un pareggio o una sconfitta lacustre per tentare il sorpasso in graduatoria e riposizionarsi per l’ennesima volta sul podio. Incaricato di mettere i bastoni tra le ruote agli uomini di Celia sarà l’Arco, contro cui i biancocelesti dovranno fare attenzione a non farsi ingoiare dal vortice delle recenti abitudini gialloblù e sventare dunque il rischio “pareggio”, risultato che l’undici di Bridi ha collezionato già quattro volte nelle cinque gare del ritorno.

Se da un lato gli arcensi sembrano assuefarsi alla cosiddetta “pareggite”, al contempo la matricola Altavalsugana potrebbe aver finalmente innescato la scintilla della possibile guarigione dalla stessa tendenza. Dopo i sei pareggi da cui erano giunti gli unici sei punti della stagione, nel recupero di mercoledì sera contro il Dro Cavedine, i gialloneri di Luca Pedrotti hanno ottenuto il primo successo in Promozione, grossa iniezione di fiducia in ottica salvezza, che potrebbe – chissà? – risollevare le sorti del loro cammino. A vedersela con i valsuganotti sarà l’Aquila Trento, che al Talamo ritroverà Pecoraro (dopo la squalifica scontata domenica scorsa) e tenterà di rialzare immediatamente la testa in seguito al capitombolo dello scorso weekend a Martignano.

Per quanto riguarda il duello al vertice, ad attendere la capolista sarà il Dro Cavedine, che all’andata era riuscito a fermarla sull’1 a 1 grazie alla rete di Rech, mentre nell’anticipo di sabato sera alle ore 20 la ViPo Trento sarà chiamata a espugnare il Calliari di Avio, con la consapevolezza che i lagarini di Hmidi non perdono da ben quattro gare (la striscia di imbattibilità più lunga della loro stagione).

In altrettanto ottimo stato di forma, il Calisio di Laratta troverà a Calliano un Athesis paralizzato sul segno X da tre giornate, ma che all’andata, al Rudari, aveva avuto la meglio con il minimo scarto grazie alla rete di Carollo.

Necessita di una scossa il lento, frammentato e sempre più incerto cammino del Nago Torbole, ma al Mutinelli di Ala servirà qualcosa in più rispetto alle ultime uscite per ritrovare una vittoria che manca ai gardesani dal sette dicembre scorso, ultima partita prima della sosta invernale.

Infine, a Borgo l’imperativo sarà quello di non lasciarsi nuovamente assorbire dai risultati negativi, come successo nella prima parte di stagione, e proseguire con lo stesso piglio dell’inizio del girone di ritorno, tornando a prelevare punti dopo il brusco stop di domenica scorsa in casa dell’Anaune. La Garibaldina però, memore dello schiacciante 5 a 0 incassato dai valsuganotti nel match di andata, non farà di certo sconti, tenendo in conto, per di più, che tre delle quattro vittorie timbrate in campionato dai giallorossi di Buonanno sono arrivate proprio in trasferta.

Le terne arbitrali:

AVIO - VIPO TRENTO: Cipriani di Rovereto (Tonon e Nasca di Trento)

ALENSE - NAGO TORBOLE: Azzarà di Rovereto (Franceschetti di Arco Riva e Coppola di Trento)

AQUILA TRENTO - ALTAVALSUGANA: Scarantino di Merano (De Cesare e Kebe di Bolzano)

ARCO - ROTALIANA: Pintarelli di Bolzano (Salerno e Madzovski di Bolzano)

ATHESIS - CALISIO: Salladina di Trento (Macrì di Trento e Prosperi di Arco Riva)

BORGO - GARIBALDINA: Tambosi di Arco Riva (D’Alterio di Trento e Mozzi di Rovereto)

DRO CAVEDINE - ANAUNE: Maria Galli di Rovereto (Amistadi di Arco Riva e Bahouch di Rovereto)

MOLVENOSPOR - SETTAURENSE: Galic di Arco Riva (Canali e Carpentari di Trento)