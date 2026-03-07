Virtus Verona superata 1-0, ora il Trento sogna

Il Trento conquista tre punti pesanti superando 1-0 la Virtus Verona e dà continuità al successo ottenuto in settimana contro il Vicenza. La squadra guidata da Luca Tabbiani consolida così il terzo posto in classifica, dimostrando solidità e concretezza in un match combattuto.

Il gol decisivo arriva al 40’ del primo tempo e porta la firma di Pietro Candelari, bravo a finalizzare un’azione offensiva dei gialloblù e a sbloccare una gara fino a quel momento equilibrata. In precedenza i padroni di casa avevano già provato a rendersi pericolosi, mentre la Virtus Verona aveva faticato a costruire occasioni nitide. Nel finale di primo tempo è stato espulso Corradi, ma il Trento ha difeso con ordine il vantaggio fino al 99’, portando a casa un successo prezioso. In classifica i gialloblù salgono a 54 punti al terzo posto.

Il tabellino

TRENTO-VIRTUS VERONA 1-0 (1-0)

RETE: 40’pt Candelari

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Corradi, Trainotti, Maffei; Benedetti (37’st Giannotti), Sangalli (11’st Fossati), Aucelli (21’pt Candelari); Chinetti (11’st Miranda), Pellegrini (37’st Ebone), Capone. A disposizione: Costantini, Tommasi, Rigione, Ladisa, Corallo. Allenatore: Luca Tabbiani

VIRTUS VERONA (4-2-3-1): Sibi; Daffara, Toffanin (1’st Patane), Munaretti, Saiani; Fanini (22’st Cuel), Gatti (35’st Mastour); Lerco (13’st Caia), Zarpellon, Bassi; Pagliuca (13’st Mancini). A disposizione: Alfonso, Scardigno, Cielo, Amadio, Di Virgilio, Cernigoi, Fiorin. Allenatore: Tommaso Chiecchi

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema

ASSISTENTI: Francesco Raccanello di Viterbo e Matteo Di Berardino di Teramo

QUARTO UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo

OPERATORE FVS: Thomas Storgato di Castelfranco Veneto

NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 15’pt Toffanin, 29’pt Corradi, 47’st Munaretti. Espulsi: 44’pt Corradi. Recupero: 3’+9’. Spettatori: 1600 circa.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento)