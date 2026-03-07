calcio.sportrentino.it
Serie C

Virtus Verona superata 1-0, ora il Trento sogna

Il Trento conquista tre punti pesanti superando 1-0 la Virtus Verona e dà continuità al successo ottenuto in settimana contro il Vicenza. La squadra guidata da Luca Tabbiani consolida così il terzo posto in classifica, dimostrando solidità e concretezza in un match combattuto.
Il gol decisivo arriva al 40’ del primo tempo e porta la firma di Pietro Candelari, bravo a finalizzare un’azione offensiva dei gialloblù e a sbloccare una gara fino a quel momento equilibrata. In precedenza i padroni di casa avevano già provato a rendersi pericolosi, mentre la Virtus Verona aveva faticato a costruire occasioni nitide. Nel finale di primo tempo è stato espulso Corradi, ma il Trento ha difeso con ordine il vantaggio fino al 99’, portando a casa un successo prezioso. In classifica i gialloblù salgono a 54 punti al terzo posto.

Il tabellino

TRENTO-VIRTUS VERONA 1-0 (1-0)
RETE: 40’pt Candelari
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Corradi, Trainotti, Maffei; Benedetti (37’st Giannotti), Sangalli (11’st Fossati), Aucelli (21’pt Candelari); Chinetti (11’st Miranda), Pellegrini (37’st Ebone), Capone. A disposizione: Costantini, Tommasi, Rigione, Ladisa, Corallo. Allenatore: Luca Tabbiani
VIRTUS VERONA (4-2-3-1): Sibi; Daffara, Toffanin (1’st Patane), Munaretti, Saiani; Fanini (22’st Cuel), Gatti (35’st Mastour); Lerco (13’st Caia), Zarpellon, Bassi; Pagliuca (13’st Mancini). A disposizione: Alfonso, Scardigno, Cielo, Amadio, Di Virgilio, Cernigoi, Fiorin. Allenatore: Tommaso Chiecchi
ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema
ASSISTENTI: Francesco Raccanello di Viterbo e Matteo Di Berardino di Teramo
QUARTO UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo
OPERATORE FVS: Thomas Storgato di Castelfranco Veneto
NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 15’pt Toffanin, 29’pt Corradi, 47’st Munaretti. Espulsi: 44’pt Corradi. Recupero: 3’+9’. Spettatori: 1600 circa.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento)

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza7230
Union Brescia5630
Trento5130
Renate5130
Lecco5030
Alcione Milano4830
Cittadella4730
Inter Under 234230
Lumezzane4030
Novara3930
Giana Erminio3930
Pro Vercelli3830
Albinoleffe3730
Ospitaletto3430
Arzignano3430
Pergolettese3230
Dolomiti Bellunesi3230
Virtus Verona2130
Pro Patria1830
Triestina430

