Il Rovereto chiede strada al Lavis ma non avrà sconti

Continua ì'inseguimento del gruppetto tutto trentino alla capolista Virtus Bolzano che ospita un Termeno in ribasso. Sul fondo classifica ultimo appello per il Gherdeina

Si avvicina ai tre quarti di strada l'Eccellenza regionale che propone domenica il suo ventiduesimo turno. La situazione sembra cristallizzarsi in vetta dove la Virtus Bolzano guida con una sicurezza crescente conferitale dai quattro punti di vantaggio che il recente blitz di Ravina ha confermato. Alle sue spalle uno spumeggiante Rovereto resta in scia tallonato a sua volta dal regolarissimo Mori S.Stefano e da un Levico assai determinato e carico, specie dopo che il giudice sportivo ha dato il via libera al recupero con l'Union Trento fissandolo per mercoledì prossimo. In coda il quadro rimane ingarbugliato e insidioso soprattutto per Gherdeina e Brixen che con gli ultimi passaggi a vuoto sembrano aver davvero compromesso il proprio destino.

Questo il dettaglio della 7ª di ritorno (calcio d'inizio ore 15).

BENACENSE 1905 (28) – COMANO TERME FIAVÉ (34)

All’andata fu 2-1 Comano. I giudicariesi sono reduci dal passo falso interno col San Giorgio e devono reagire per restare agganciati alla zona alta. La Benacense, altalenante ma sempre pericolosa, può inserirsi definitivamente nella lotta per la parte sinistra della classifica ma dovrà fare a meno di Grossi, fermato per due turni dal giudice sportivo. Anche il Comano arriva con qualche assenza, visto lo stop per squalifica di Corradini e Pasini.

Arbitro: Michele Armellini (Arco Riva)

Assistenti: Giulio D'Alterio (Trento), Giovanni Zomer (Rovereto)

GHERDEINA (12) – UNION TRENTO RAVINENSE (27)

All’andata 3-2 Ravinense. Il Gherdeina è ultimo e reduce da un altro ko: serve un cambio di passo immediato per non salutare prematuramente la categoria ma dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti visto che Jenegger è stato fermato per due giornate mentre Demetz dovrà scontare un turno di stop. La Ravinense, a secco nelle ultime cinque gare (4 punti), non può perdere la ghiotta occasione contro l’ultima della fila anche se e dovrà rinunciare a Ferrari, squalificato.

Arbitro: Fabio Pintarelli (Bolzano)

Assistenti: Sergio Maria Cotroneo (Merano), Nicole Samantha Paparella (Bolzano)

LAVIS (20) – ROVERETO (39)

All’andata 2-0 Rovereto. I lagarini sono in piena corsa per il vertice e non vogliono rallentare anche per sfruttare lo stato di grazia di Rossi, cecchino ritrovato. Dovranno fare a meno di Amadori fermato dal giudice sportivo. Il Lavis arriva invece dal successo pesante di Bressanone e in casa c'è da scommettere che non regalerà nulla per tirarsi fuori da una situazione che resta assai complicata.

Arbitro: Giorgio Caldararo (Lecce)

Assistenti: Davide Leto (Bolzano), Francesco Antonio De Cesare (Bolzano)

LEVICO TERME (36) – VALLE AURINA (22)

All’andata 2-0 Levico. L'undici di Manfioletti, smaltite le fatiche di Coppa, appare tornato in spolvero e cerca continuità di successi per accorciare sulla vetta. Stavolta però dovrà rinunciare a Amorth e Dalla Valle, entrambi fermati per un turno. Il Valle Aurina, rinvigorito dal successo sulla Benacense, chiede punti salvezza e sarà privo di Gartner, squalificato. Test importante per capire se i gialloblù sono pronti all’assalto finale.

Arbitro: Niccolò Monti (Firenze)

Assistenti: Andrea Canali (Trento), Luigi Giuseppe Acquaroli (Trento)

MORI S. STEFANO (37) – BOZNER (33)

All’andata il match si risolse in uno spettacolare 3-3. Il Mori arriva da una fase molto solida (12 punti nelle ultime sei) e in casa ha costruito gran parte della propria classifica. Il Bozner, invece, è in flessione di rendimento (3 punti nelle ultime sei) e a questa gara chiede conferma dei tenui segnali di ripresa palesati nelle ultime uscite.

Arbitro: Massimiliano Pellegrin (Bolzano)

Assistenti: Matteo Varagona (Bolzano), Daniele Testa (Merano)

SAN GIORGIO (27) – PARCINES (26)

All’andata 3-0 St. Georgen. È scontro diretto per la parte centrale della graduatoria con le due squadre separate da un solo punto ed entrambe in un buon momento dopo gli stenti dell'andata (12 punti nelle ultime sei per i pusteresi, altrettanti per il Parcines). Lomi e compagni dovranno fare a meno di Daniel Lanthaler, fermato per squalifica.

Arbitro: Aleksej Galic (Arco Riva)

Assistenti: Franck Dany Fouelefack Jezong (Rovereto), Omar Franceschetti (Arco Riva)

SAN PAOLO (24) – BRIXEN (18)

All’andata 1-1. I bassoatesini devono muovere la classifica per non scivolare nella parte bassa della fila, zona bollente dove sta sgomitando il Brixen penultimo dopo il grave ko interno di domenica scorsa col Lavis. Partita chè si preannuncia quindi delicatissima, con gli ospiti privi di Hochkofler fermato per un turno dal giudice sportivo.

Arbitro: Salvatore Scarantino (Merano)

Assistenti: Gianluca Testa (Merano), Fabian Schroffenegger (Merano)

VIRTUS BOLZANO (43) – TERMENO (29)

All’andata a Termeno si impose 3-1 la Virtus. E ora la capolista punta al bis per consolidare il primato davanti al proprio pubblico e tenere a distanza la muta di trentine che inseguono. Dovrà rinunciare ad Allegri, fermato per squalifica. Occhio però al Termeno che è squadra capace di colpi improvvisi nonostante il momento complicato (3 punti nelle ultime sei).

Arbitro: Luca Schmid (Rovereto)

Assistenti: Emanuele Marchi (Arco Riva), Giuliano Gasperini (Trento)