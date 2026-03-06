Nell'anticipo di Gabbiolo in palio tre punti pesantissimi

Novanta minuti che potrebbero rivelarsi un cruciale spartiacque per le sorti del campionato: nell’anticipo di sabato sera, che inaugurerà la ventesima giornata di Promozione, ViPo e MolvenoSpor si daranno battaglia a Gabbiolo per troncare o rianimare il serrato testa a testa alle spalle della capolista di cui si sono rese protagoniste da un mese a questa parte.

Dopo la recente sconfitta di mercoledì sera per mano del Calisio (nel recupero del match rinviato per neve il 22 febbraio), ad interrompere una striscia di risultati utili che si protraeva da sei gare, l’undici di Mariotti (ora a -3 dalla ViPo) avrà la possibilità di riagguantare immediatamente sul campo la formazione di Manica ed evitare che essa aumenti il proprio margine di vantaggio in classifica. Nel caso non ci riuscisse e gli azulgrana trionfassero, essi accumulerebbero sui lacustri uno scarto difficilmente recuperabile (salvo sorprese), vista la caratura della loro rosa. I padroni di casa avranno dunque più di una ragione per affondare il colpo, tra cui il dente ancora avvelenato per la sconfitta patita all’andata a Molveno, tutt’ora determinante nell’aver permesso all’Anaune la sua prima fuga del campionato proprio sui collinari, che da quel momento in poi non sono più stati in grado di scavalcarla. Samuele Catino

La capolista, invece, convitata di pietra della sfida del Ceschi, dovrà vedersela con il Borgo, a Cles, il pomeriggio seguente, con il vantaggio (o lo svantaggio) di conoscere già l’esito del match di cartello del turno. Al momento i giallorossi di Floriani danno l’impressione di essere un avversario scomodo per chiunque, sospinti dalle tre incontestabili vittorie nel girone di ritorno, ma tra le mura di casa i nonesi non hanno finora mai lasciato il campo a mani vuote, e soltanto due volte senza l’intera posta in palio.

Sarà derby cittadino a Martignano tra Calisio e Aquila Trento, dove i grigiorossi, freschi del successo strappato in settimana al Don Santo Goio all’attuale terza della classe, proveranno a spezzare per l’ennesima volta la maledizione legata proprio ai rionali di San Giuseppe. Negli ultimi nove incontri registrati tra le due squadre, infatti, i collinari non sono mai riusciti ad avere la meglio, e soltanto in un’occasione hanno evitato la sconfitta, nella gara di andata della scorsa edizione del torneo, terminata a reti inviolate. In tutti i restanti otto incontri, ad uscire vittoriosi sono stati i biancazzurri, che sicuramente ci terranno a fare in modo che la profittevole tradizione prosegua.

Occasione ghiotta anche per l’Avio, alla caccia, sul terreno di gioco dell’Altavalsugana, dei tre punti sulla carta più abbordabili in assoluto, contro l’unica formazione ancora a secco di vittorie, nonché fanalino di coda ormai consolidato della lista.

Di nuovo tra le mura del Grilli dopo la dura sconfitta di Borgo, la Settaurense dovrà ripartire dal Dro Cavedine, privato di Rech e Carpovici per recidività in ammonizione, mentre il Nago Torbole non potrà commettere altri errori e permettere all’Athesis – sua inseguitrice – di accorciare le sei lunghezze di scarto in classifica a separarlo proprio dai lagarini. In tal caso, le cose si inizierebbero a mettersi davvero male per gli uomini di Weidling, visto che anche Avio e Garibaldina si avvicinano, ora un solo punto più sotto rispetto ai rossoblù di Volano, quasi a “portata di sorpasso”.

A Nave San Rocco l’Arco farà infine visita alla Garibaldina alla ricerca dei primi tre punti del girone di ritorno (3 pareggi e una sconfitta) e a Mezzolombardo la Rotaliana attenderà l’Alense, per dimostrare come il successo ritrovato domenica scorsa nel derby della Piana non sia stato solo un fuoco di paglia.

Le terne arbtitrali:

VIPO TRENTO - MOLVENOSPOR: Scomparin di Trento (Amistadi di Arco Riva e Magli di Trento)

ALTAVALSUGANA - AVIO: Galli di Rovereto (Biagi di Arco Riva e Bolognani di Rovereto)

CALISIO - AQUILA TRENTO: Bravi di Trento (Gasparini e Tonon di Trento)

GARIBALDINA - ARCO: Santoprete di Trento (Benvenuto e Coppola di Trento)

NAGO TORBOLE - ATHESIS: D’Affronto di Trento (Mozzi di Rovereto e Deda di Trento)

ROTALIANA - ALENSE: Pili di Trento (Giovannini di Rovereto e Macrì di Trento)

SETTAURENSE - DRO CAVEDINE: Caretto di Merano (Masin e Senatore di Bolzano)