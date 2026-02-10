Turno infrasettimanale per il Südtirol, che ospita il Monza

Turno infrasettimanale tra le mura di casa per il Südtirol. A pochi giorni dalla trasferta di Carrara, la formazione di mister Fabrizio Castori torna in campo per affrontare una delle squadre più quotate del campionato, il Monza. Mercoledì 11 febbraio, alle ore 19, sul terreno dello Stadio Druso, i biancorossi affronteranno i brianzoli, attualmente al secondo posto in classifica. La gara, valida per la 24ª giornata, quinta del girone di ritorno della Serie B 2025-2026, è inserita nel terzo turno infrasettimanale della stagione.

La formazione guidata da Fabrizio Castori arriva all’appuntamento con il Monza forte di una striscia positiva consolidata. Dopo quattro vittorie consecutive, i biancorossi hanno ottenuto un prezioso pareggio a reti inviolate sul campo della Carrarese, al termine di una sfida intensa e ricca di occasioni da ambo le parti, che ha confermato la solidità difensiva dei biancorossi, al quinto “clean sheet” stagionale, terzo nelle ultime quattro gare. Con 29 punti, l’FC Südtirol occupa attualmente la decima posizione in classifica.

Nella gara contro il Monza, mister Castori non potrà avvalersi dello squalificato Merkaj (cumulo di ammonizioni) e degli indisponibili Pietrangeli, Zedadka e Martini, mentre fanno il loro ritorno tra i convocati Tronchin e Federico Davi.

Gli avversari

Retrocesso dalla Serie A al termine della scorsa stagione, in estate il Monza ha conferito la guida tecnica a Paolo Bianco, reduce dall’esperienza positiva a Frosinone, conclusasi con la salvezza al termine di un’eccellente seconda parte di campionato. Dopo un avvio equilibrato, segnato da due vittorie, due pareggi e due sconfitte, i brianzoli hanno inanellato una serie di sette successi consecutivi, issandosi in vetta. Pur avendo ceduto il primato dopo la 14ª giornata, la formazione lombarda è rimasta stabilmente tra le posizioni di vertice e, grazie al recente successo per 2-1 sull’Avellino - terza vittoria consecutiva - è salita al secondo posto in classifica, piazzamento che, al termine della regular season, garantirebbe la promozione diretta in Serie A.

Sul piano tattico, Bianco ha finora privilegiato il modulo 3-4-2-1. Nell’ultimo turno di campionato, il tecnico 48enne ha dovuto fare a meno degli indisponibili Ravanelli (difensore), Galazzi (centrocampista) e Petagna (attaccante).

Impatto immediato per il centrocampista brasiliano Hernani, 31 anni, giunto a gennaio dopo un girone d’andata con il Parma in Serie A: tre reti nelle prime cinque apparizioni con la maglia del Monza.

Determinante nell’ultima uscita anche un altro neoacquisto: Patrick Cutrone, 28 anni, formatosi calcisticamente nel settore giovanile del Milan e recentemente protagonista in Serie A con Como e Parma, subentrato nella ripresa contro l’Avellino e autore del gol del pareggio che ha innescato la rimonta.

Attenzione particolare merita inoltre Andrea Colpani, 26enne trequartista, già protagonista in Serie A con 91 presenze e 14 reti tra Monza e Fiorentina. Nel corso di questa stagione ha già siglato due reti e fornito un assist. Nel campionato 2019-2020, quando vestiva la maglia del Trapani, Colpani è stato guidato in panchina dall’attuale tecnico biancorosso, Fabrizio Castori.