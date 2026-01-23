Coppa Promozione: quattro big approdano alle semifinali

Domenica pomeriggio ViPo Trento-Anaune e Alense-Settaurense per l'ammissione alla finale della nuova manifestazione per le formazioni di Promozione

È entrata nel vivo la Coppa Casse Rurali Trentine, manifestazione promossa da questa stagione dal Comitato Figc locale per colmare una lacuna nel panorama agonistico provinciale, e cioè l'assenza di una competizione extra campionato riservata alle squadre della Promozione.

Se l'Eccellenza offre infatti la Coppa Italia e le Prime e Seconde categorie hanno la loro Coppa Provincia, le sedici partecipanti alla Promozione mancavano di un'analoga Coppa loro dedicata. Ecco che allora da via Trener è stata lanciata la proposta, a partecipazione facoltativa, di allestirla e collocarla nel bimestre dicembre-gennaio, periodo di quella pausa invernale spesso oggetto di critica per la sua lunga e ingiustificata durata.

Dieci le società che si sono iscritte, coi forfait da parte di Aquila, Athesis, Borgo, Calisio, Garibaldina e Nago Torbole. Tre i gironi composti secondo criteri geografici, con passaggio del turno dopo la fase di qualificazione riservato alle prime e alla miglior seconda classificata.

In breve quanto successo nei dodici match disputati.

GIRONE A - Raggruppamento a quattro al quale hanno preso parte ViPo Trento, Alense, Avio e Alta Valsugana. Punteggio pieno per i trentini di Stefano Manica che hanno prevalso su Alta Valsugana (1-0), Alense (6-5) e Avio (3-1) piazzandosi al primo posto. Seconda posizione per l'Alense che ha raccolto sei punti in virtù dei successi su Avio (7-0) e Alta Valsugana (2-0) mentre l'Avio ha chiuso in terza piazza superando 5-1 i valsuganotti del nuovo mister Luca Pedrotti-

GIRONE B - Nel triangolare fra Anaune, Rotaliana e Molveno sono stati i gialloblù di Cles a passare il turno in virtù del doppio successo colto con punteggi larghi su Molveno (6-0) e Rotaliana (5-0). Il confronto fra queste ultime due formazioni si è chiuso infine sull'1-0 per il team di Celia.

GIRONE C - Nel triangolare fra Settaurense, Arco e Dro Cavedine è stata la formazione guidata da Marco Zaninelli a imporsi grazie alle vittorie su Arco (2-1) e Dro (4-1) mentre nella restante gara fra Arco e Dro i tre punti sono andati alla formazione di Bridi (3-1).

ViPo Trento, Anaune e Settaurense hanno dunque staccato il biglietto per le semifinali da prime classificate mentre la miglior seconda per media punti conquistati è risultata l'Alense.

In settimana il sorteggio ha decretato i due accoppiamenti: ViPo Trento - Anaune e Alense - Settaurense, incontri nei quali domenica pomeriggio le quattro big della categoria si giocheranno l'accesso alla finale del prossimo 1 febbraio. Questo il programma nel dettaglio:

A Gabbiolo ore 14,30 VIPO TRENTO-ANAUNE, arbitro Giovanni Pili di Trento (assistenti Laddomada e Deda)

Ad Ala ore 15,30: ALENSE-SETTAURENSE, arbitro Mattia Santoprete di Trento (assistenti Benvenuto e Mozzi)