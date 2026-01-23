calcio.sportrentino.it
Promozione

Coppa Promozione: quattro big approdano alle semifinali

Domenica pomeriggio ViPo Trento-Anaune e Alense-Settaurense per l'ammissione alla finale della nuova manifestazione per le formazioni di Promozione

È entrata nel vivo la Coppa Casse Rurali Trentine, manifestazione promossa da questa stagione dal Comitato Figc locale per colmare una lacuna nel panorama agonistico provinciale, e cioè l'assenza di una competizione extra campionato riservata alle squadre della Promozione.

Se l'Eccellenza offre infatti la Coppa Italia e le Prime e Seconde categorie hanno la loro Coppa Provincia, le sedici partecipanti alla Promozione mancavano di un'analoga Coppa loro dedicata. Ecco che allora da via Trener è stata lanciata la proposta, a partecipazione facoltativa, di allestirla e collocarla nel bimestre dicembre-gennaio, periodo di quella pausa invernale spesso oggetto di critica per la sua lunga e ingiustificata durata.
Dieci le società che si sono iscritte, coi forfait da parte di Aquila, Athesis, Borgo, Calisio, Garibaldina e Nago Torbole. Tre i gironi composti secondo criteri geografici, con passaggio del turno dopo la fase di qualificazione riservato alle prime e alla miglior seconda classificata.
In breve quanto successo nei dodici match disputati.
GIRONE A - Raggruppamento a quattro al quale hanno preso parte ViPo Trento, Alense, Avio e Alta Valsugana. Punteggio pieno per i trentini di Stefano Manica che hanno prevalso su Alta Valsugana (1-0), Alense (6-5) e Avio (3-1) piazzandosi al primo posto. Seconda posizione per l'Alense che ha raccolto sei punti in virtù dei successi su Avio (7-0) e Alta Valsugana (2-0) mentre l'Avio ha chiuso in terza piazza superando 5-1 i valsuganotti del nuovo mister Luca Pedrotti-
GIRONE B - Nel triangolare fra Anaune, Rotaliana e Molveno sono stati i gialloblù di Cles a passare il turno in virtù del doppio successo colto con punteggi larghi su Molveno (6-0) e Rotaliana (5-0). Il confronto fra queste ultime due formazioni si è chiuso infine sull'1-0 per il team di Celia.
GIRONE C - Nel triangolare fra Settaurense, Arco e Dro Cavedine è stata la formazione guidata da Marco Zaninelli a imporsi grazie alle vittorie su Arco (2-1) e Dro (4-1) mentre nella restante gara fra Arco e Dro i tre punti sono andati alla formazione di Bridi (3-1).
ViPo Trento, Anaune e Settaurense hanno dunque staccato il biglietto per le semifinali da prime classificate mentre la miglior seconda per media punti conquistati è risultata l'Alense.
In settimana il sorteggio ha decretato i due accoppiamenti: ViPo Trento - Anaune e Alense - Settaurense, incontri nei quali domenica pomeriggio le quattro big della categoria si giocheranno l'accesso alla finale del prossimo 1 febbraio. Questo il programma nel dettaglio:
A Gabbiolo ore 14,30 VIPO TRENTO-ANAUNE, arbitro Giovanni Pili di Trento (assistenti Laddomada e Deda)
Ad Ala ore 15,30: ALENSE-SETTAURENSE, arbitro Mattia Santoprete di Trento (assistenti Benvenuto e Mozzi)

Classifica

Promozione: Girone trentino
SquadraPG
Anaune Valle di Non3615
Vipo Trento3015
Molvenospor3015
Rotaliana2815
Settaurense 19342815
Arco 18952515
Alense2415
Aquila Trento2315
Calisio Calcio2115
Nago Torbole1915
Dro Cavedine1915
Borgo1315
Garibaldina1315
Athesis Calcio1015
Avio Calcio915
Altavalsugana415

