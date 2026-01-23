calcio.sportrentino.it
Serie C

Trento, con l'AlbinoLeffe bisogna ripartire

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Novara, la squadra di Tabbiani torna a giocare in trasferta contro l’AlbinoLeffe. Il fischio d’inizio della partita contro i lombardi, valida per il ventitreesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani all’AlbinoLeffe Stadium, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con trentuno punti mentre l’AlbinoLeffe è quattordicesimo con venticinque punti. Per la ventitreesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Sangalli, Giannotti, Mehic, Cruz ed Ebone.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza5622
Lecco4422
Union Brescia4322
Cittadella3622
Inter Under 233422
Alcione Milano3322
Renate3222
Trento3122
Giana Erminio2922
Lumezzane2922
Pro Vercelli2822
Arzignano2722
Ospitaletto2622
Albinoleffe2522
Dolomiti Bellunesi2522
Novara2422
Virtus Verona1822
Pergolettese1622
Pro Patria1222
Triestina-222

