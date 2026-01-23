Trento, con l'AlbinoLeffe bisogna ripartire

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Novara, la squadra di Tabbiani torna a giocare in trasferta contro l’AlbinoLeffe. Il fischio d’inizio della partita contro i lombardi, valida per il ventitreesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani all’AlbinoLeffe Stadium, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con trentuno punti mentre l’AlbinoLeffe è quattordicesimo con venticinque punti. Per la ventitreesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Sangalli, Giannotti, Mehic, Cruz ed Ebone.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni