Riparte la sfida fra Virtus e Levico, col Bozner terzo incomodo

L'Eccellenza torna in campo sabato con l'anticipo fra Parcines e Comano. Domenica a Ischia il big match fra Levico e Bozner

Dopo sette settimane di pausa torna viva l'Eccellenza regionale col primo turno del girone di ritorno. Ci eravamo lasciati con una classifica piuttosto corta ed equilibrata, divisa in due blocchi distinti: davanti in otto punti le migliori otto a prevalenza trentina (cinque contro tre), dietro le restanti otto racchiuse in altrettanti punti ma con l'inattesa, larga, maggioranza altoatesina (sei contro due). Proporzionalità territoriale a parte, le formazioni campioni d'inverno sono state a braccetto Virtus Bolzano, la superfavorita di tutti, e Bozner, la sorpresa più clamorosa. Un primato che entrambe si sono guadagnate grazie ad una continuità

spiccata che soprattutto nel caso del Bozner ha ridotto al minimo i passi falsi. Alle loro spalle in tema di continuità ha fatto altrettanto bene il Rovereto che ha pure mantenuto a lungo lo scettro per poi calare sul terzo gradino del podio a seguito di tanti, forse un po' troppi, pareggi. Dietro si sono consolidate strada facendo le altre big, e fra di esse meritano attenzione particolare il Termeno, trascinato dal miglior attacco della categoria (33 reti) e il Levico che dopo un flop all'avvio ha infilato dodici giornate a punti coronando la rinascita con le due Coppe Italia messe in bacheca.

Per quanto riguarda invec rarda er il primato agli scontri diretti in zona salvezza, la giornata offre partite dal peso specifico elevato, nelle quali i numeri raccontano già molto degli equilibri in campo.

BENACENSE 1905 (19) – VIRTUS BOLZANO (30)

Sfida tra le due estremità della classifica. La Virtus Bolzano guida il campionato con 9 vittorie in 15 gare e una differenza reti positiva (+14), risultando la squadra più continua del torneo. La Benacense, invece, ha conquistato solo 2 successi casalinghi e presenta una delle difese più battute del campionato (-12). I gardesani cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.

BRIXEN (13) – AHRNTAL (14)

Scontro diretto salvezza tra due squadre separate da un solo punto. Il Brixen ha vinto appena 2 partite in stagione e subisce in media quasi due gol a gara, mentre l’Ahrntal fatica soprattutto in trasferta, dove ha raccolto una sola vittoria. In palio punti che possono cambiare il volto della classifica.

LAVIS (15) – UNION TRENTO RAVINENSE (24)

Il Lavis arriva alla sfida con una delle peggiori difese del torneo (21 gol subiti), ma in casa ha raccolto la maggior parte dei suoi punti. L’Union Trento Ravinense, invece, ha un rendimento esterno positivo e una classifica che la colloca stabilmente nella parte sinistra, con 7 risultati utili su 15 gare disputate.

LEVICO TERME (24) – BOZNER (30)

Gara di vertice. Il Bozner, appaiato in testa, è ancora imbattuto lontano da casa (3 vittorie e 3 pareggi) e vanta uno dei migliori attacchi del campionato. Il Levico Terme ha costruito in casa oltre il 60% dei propri punti ed è tra le squadre più organizzate del torneo.

PARTSCHINS (14) – COMANO TERME FIAVÉ (22)

Il Partschins arriva da un periodo complicato, con una sola vittoria nelle ultime giornate, ma può contare sul fattore campo. Il Comano Terme Fiavé ha mostrato buona continuità, con una differenza reti positiva e una classifica tranquilla, anche se in trasferta concede qualcosa.

ROVERETO (27) – TRAMIN (26)

È il big match della giornata. Il Rovereto vanta una delle migliori difese del campionato con soli 18 gol subiti, mentre il Tramin è il miglior attacco con 33 reti segnate. Numeri che raccontano una sfida tra solidità e qualità offensiva, con punti decisivi in ottica playoff.

ST. GEORGEN (15) – GHERDEINA (11)

Scontro diretto in zona salvezza. Il Gherdeina è la squadra con più sconfitte del torneo (10) e una delle peggiori difese, mentre lo St. Georgen ha raccolto la maggior parte dei suoi punti in casa. Una gara che può rappresentare una svolta nella corsa alla permanenza.

ST. PAULS (17) – MORI S. STEFANO (25)

Il Mori S. Stefano arriva con uno dei migliori rendimenti offensivi del campionato (27 gol fatti) e una posizione di classifica che lo proietta in zona alta. Lo St. Pauls, invece, paga una differenza reti pesante (-14) e ha bisogno di fare punti per non rimanere invischiato nella lotta salvezza.