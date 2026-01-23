Dopo due successi consecutivi il Südtirol ospita il Padova

Dopo due vittorie consecutive, rispettivamente con lo Spezia e ad Empoli, domenica i biancorossi ospiteranno il Padova allo Stadio Druso di Bolzano. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.

Alla vittoria interna per 2-1 contro lo Spezia è seguito, lo scorso fine settimana, un importante successo per 1-0 a Empoli, che ha rappresentato la prima affermazione in trasferta del campionato in corso. Grazie a questi sei punti, la squadra di mister Fabrizio Castori ha recuperato terreno in classifica e attualmente occupa il tredicesimo posto con 22 punti. Nelle ultime settimane i biancorossi hanno dimostrato, tra le altre cose, una notevole compattezza in fase difensiva: con 22 gol subiti, si collocano al sesto posto nella classifica delle difese meno battute del torneo, insieme a Cesena, Juve Stabia e Padova. Solo Palermo (14), Venezia (16), Monza, Modena (entrambe 17) e Frosinone (18) hanno incassato meno reti nel campionato in corso.

Il tecnico Fabrizio Castori dovrà rinunciare anche domenica a Jacopo Martini (frattura del quinto metatarso) e ad Andrea Masiello (lesione muscolare al soleo).

Gli avversari

Il Padova, sulle ali dell’entusiasmo della Serie B ritrovata al termine dello scorso campionato, sta recitando un ruolo significativo tra i cadetti. I biancoscudati hanno conquistato 25 punti nelle prime 20 giornate e occupano attualmente l’undicesimo posto in classifica, con tre lunghezze di vantaggio sull’FC Südtirol. Fin qui hanno fatto registrare un rendimento migliore in trasferta, con 14 dei 25 punti conquistati lontano dall’Euganeo, che corrispondono al sesto posto nella classifica virtuale delle gare esterne.

Dopo aver iniziato l’anno solare con una vittoria interna per 2-0 contro il Modena, i patavini hanno dovuto arrendersi per 2-1 in casa contro il Mantova nell’ultima giornata di campionato. L’allenatore Matteo Andreoletti, 36 anni, è uno dei profili più promettenti del calcio italiano. Tatticamente si basa sul modulo 3-5-2, che però varia in modo flessibile nella fase di possesso palla. Un ruolo chiave in questo sistema di gioco lo interpreta l’esterno sinistro Antonio Barecca, assente però nelle ultime gare, che nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dell’FCS.

Con il ritorno in campo di Alejandro “Papu” Gomez, il Padova ha trovato una vera superstar in squadra. Il 37enne attaccante, campione del mondo in carica con l’Argentina e vincitore di una Copa America e di una Europa League, ha disputato fin qui sette partite di campionato con la casacca del Padova, di cui le ultime tre con la fascia da capitano al braccio.

Il miglior marcatore biancoscudato è l’attaccante Mattia Bortolussi con sette reti. Il 29enne di Ancona, che l’anno scorso con 16 gol ha contribuito in modo decisivo alla promozione del Padova in Serie B, ha segnato il gol dell’1-1 nei minuti finali della partita di andata contro l’FCS trasformando un calcio di rigore.

In evidenza anche Kevin Lasagna (33), che dopo un infortunio è tornato in campo e nelle ultime due partite, contro il Modena e contro il Mantova, è andato a segno. L’attaccante, che in Serie A vanta 227 presenze e 40 gol, ha disputato 111 partite ufficiali con Fabrizio Castori allenatore, che è stato per lui il tecnico più longevo. Insieme, con il Carpi, hanno conquistato la storica promozione in Serie A nella stagione 2014-2015.