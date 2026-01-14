Il Trento prende Candelari dallo Spezia

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Pietro Candelari che ha sottoscritto con il club aquilotto un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato ad Ancona il 21 gennaio 2005, Candelari cresce nel settore giovanile dello Spezia. Nella stagione 2022/2023 si mette in evidenza con la Primavera ligure, collezionando 28 presenze complessive, impreziosite da 12 reti e 4 assist. Nelle due stagioni successive il centrocampista si ritaglia un ruolo di rilievo anche nella prima squadra bianconera grazie a 28 presenze in Serie B e 2 in Coppa Italia con una rete e due assist. Nel corso dell’attuale stagione ha vestito la maglia dello Spezia, sempre in Serie B, in 7 occasioni tra campionato e coppa. Candelari vanta anche 5 presenze complessive con la Nazionale U20 dell'Italia.

Candelari è pronto per iniziare la propria esperienza con la maglia gialloblù numero 36: «Mi definisco un centrocampista che cerca sempre di mettersi a disposizione della squadra e che può ricoprire più ruoli, sia da mezz’ala sia in posizione più avanzata. Arrivo a Trento con grande motivazione e con aspettative importanti: ho seguito l’ultima gara contro l’Union Brescia e ho visto una squadra che vuole giocare, con idee e principi di gioco ben chiari, capace di affrontare qualsiasi avversario con personalità. Qui a Trento ci sono giocatori forti e di grande qualità. Credo che questo gruppo possa fare un campionato davvero molto positivo. La trattativa è nata come un’opportunità: quando il Direttore Zocchi mi ha contattato e mi ha illustrato il progetto Trento ho capito che poteva essere la scelta giusta per il mio percorso. Sono felice di essere arrivato e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza in maglia gialloblù».