Condinese squadra dell'anno: nel 2025 la migliore delle trentine

Ecco il «Classificone», la graduatoria delle 95 formazioni provinciali per media punti realizzata nell'anno solare, fra il ritorno della stagione scorsa e l'andata di quella corrente. Domina l'undici della val del Chiese capace di viaggiare a quasi 2,5 punti a partita. Sul podio anche Oltrefersina e Dolasiana. Bene l'Union Trento Ravinense fra i team dell'Eccellenza, anno da dimenticare il fretta per il Lavis.

È la Condinese la squadra trentina dell'anno 2025. Quella del presidente Tomas Galante è infatti la formazione che nel corso dell'anno solare testè concluso ha conseguito la miglior media punti fra le 95 partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria.

Un risultato di assoluto prestigio per l'undici della valle del Chiese proiettato verso una promozione già sfiorata a maggio e ipotecata ora grazie ad una prima metà di campionato condotta a quote record. Proprio la sommatoria dei punti conquistati all'interno dello stesso anno solare, cioè nel girone di ritorno della stagione passata e nell'andata di quella in corso, costituisce il fondamento di questa speciale classifica composta per mettere in fila tutte le squadre della provincia di Trento. Il numero di punti viene poi rapportato al numero di partite giocate in modo da ottenere delle medie che siano comparabili prescindendo dalla categoria di appartenenza. Un esercizio aritmetico che non ha ovviamente grandi pretese se non quella di stabilire una graduatoria di "merito annuale" slegata dai valori assoluti delle squadre ma specchio attendibile della competitività di ognuna all'interno del proprio contesto sportivo.

Tornando alla Condinese, ecco che i 31 punti raccolti nel girone di ritorno della stagione scorsa sommati ai 43 dell'attuale girone d'andata portano ad un bottino annuale di 74 punti, alla media di 2,466 punti a partita. Un risultato straordinario che consegna ai gialloblù di Paolo Eccher il titolo di "miglior squadra trentina del 2025", exploit di cui andare fieri seppur non coronato dal salto di categoria (che, scongiuri a parte, sembrerebbe essere dietro l'angolo).

Alle spalle della Condinese si piazza l'Oltrefersina capace di mettere assieme 58 punti in 24 gare pari ad un'altra media stratosferica di 2,416 punti a partita. Pure alla formazione guidata lo scorso anno da Gilberto Cont e ora da Ivan Zaccaron è mancata la ciliegina della promozione per completare la festa ma la continuità di rendimento dimostrata suggerisce che l'impresa sia assolutamente alla portata a breve.

Sul terzo gradino del podio ancora una squadra di Seconda categoria, la Dolasiana di mister Mauro Pasolli che ha viaggiato a 2,160 punti a partita di media grazie soprattutto all'irresistibile sprint di questi ultimi mesi che la vedono primeggiare nel proprio girone a quota 36 punti sui 39 a disposizione!

Al quarto posto della classifica annuale ecco una formazione che ha festeggiato a maggio la vittoria del campionato di Seconda e che anche ora nella categoria superiore non ha smesso di correre: il Val di Cembra di Marco Bertoncini che con 57 punti in 27 match ha conseguito la ragguardevole media di 2,111 punti a gara, perdendone appena due su ventisette.

Dietro ad un'altra ottima rappresentante cembrana come il Giovo (due gironi da 25 punti ciascuno), si piazza in sesta posizione assoluta il Molveno che conquista la palma la miglior squadra della Promozione in virtù dei 30+30 punti, 2 di media, raccolti nel 2025: e se il primo 30 ha portato in dote una salvezza miracolosa, chissà che il secondo 30 all'insegna de "la fame vien mangiando" non frutti qualcosa di veramente storico per il team allenato da Manuel Mariotti...

Per quanto attiene all'Eccellenza, si scende all'undicesimo posto per trovar la meglio piazzata che altri non è che l'ambiziosissima Union Trento Ravinense, neopromossa forte dei 32 punti ottenuti in Promozione e dei 24 raggranellati da debuttante sul palcoscenico regionale (media 1,866). Otto posti più indietro stazionano a pari media, 1,666, Rovereto e Comano Terme Fiavè mentre le altre trentine Mori S.S., Levico e Benacense sono rintracciabili nella pancia della classifica.

Venendo alle più deludenti, rilevato che a chiudere la fila sono due compagini della Val di Fiemme come Cornacci e Cauriol, spicca in novantaduesima (!) posizione il Lavis del presidente Rosa il cui 2025 verrà archiviato senza nostalgia alcuna: solo venti i punti raccolti fra il girone di ritorno in serie D e l'andata in Eccellenza, con una media di 0,5888 punti per ognuno dei 34 incontri disputati. Davvero un annus horribilis per i rossoblu!

SCARICA QUI IL «CLASSIFICONE 2025»