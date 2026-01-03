Pellegrini lancia il Trento nella prima del 2026

Un Trento determinato supera per 3-1 la Giana Erminio nella ventesima giornata di Serie C Sky Wifi, disputata questo pomeriggio allo Stadio Briamasco. Dopo un primo tempo condotto con autorità e chiuso in vantaggio grazie alla rete di Pellegrini, gli aquilotti vengono ripresi in avvio di ripresa ma reagiscono con personalità, tornando avanti dagli undici metri ancora con Pellegrini e chiudendo definitivamente i conti nel finale con Dalmonte. Per i gialloblù si tratta della terza vittoria nelle ultime quattro gare.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi tra i pali e la linea difensiva composta da Fiamozzi, Trainotti, Corradi e Maffei. In mediana agiscono Giannotti e Aucelli ai lati di Fossati, mentre in avanti spazio a Chinetti e Dalmonte sugli esterni con Pellegrini riferimento centrale. L’avvio di gara è di chiara marca gialloblù: il Trento approccia il match con il giusto atteggiamento e dopo 7 giri di lancette costruisce la prima occasione con Pellegrini, la cui conclusione trova la pronta risposta di Mazza. Pochi minuti più tardi è invece Trainotti a provarci, ma la sua deviazione termina sul fondo. Al 22’ si affacciano in avanti gli ospiti con il cross dalla sinistra di Ruffini che pesca Vitale: il colpo di testa è però centrale e viene intercettato facilmente da Tommasi.

Poco prima della mezz’ora il Trento torna a rendersi pericoloso con Maffei, che tenta la conclusione dalla distanza senza trovare di poco lo specchio della porta. Al 29’ arriva il meritato vantaggio della squadra di Tabbiani: Pellegrini riceve palla in area, si gira su Colombara e calcia, infilando il pallone nell’angolo alla destra di Mazza.

Le due squadre vanno così al riposo con il Trento avanti di una rete. In apertura di seconda frazione, però, arriva la risposta della Giana Erminio che trova il pareggio con Berretta. La formazione gialloblù non accusa il colpo e si riversa nuovamente in avanti, andando vicina al nuovo vantaggio con l’incornata di Pellegrini, ben indirizzata ma neutralizzata dall’intervento in tuffo di Mazza. I gialloblù continuano a spingere e all’81’ trovano il nuovo vantaggio grazie alla marcatura siglata ancora da Pellegrini, questa volta dagli undici metri. A pochi minuti dal triplice fischio finale i gialloblù calano anche il tris, per effetto della rete siglata da Dalmonte.

Grazie a questa vittoria, la squadra di Tabbiani aggiunge altre tre punti alla propria classifica e sale così al quinto posto con trenta punti in solitaria. Gli aquilotti torneranno in campo sabato 10 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Rigamonti dove affronteranno l’Union Brescia per la ventunesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

TRENTO – GIANA ERMINIO 3-1 (1-0)

RETI: 29’pt 37’st (rig) Pellegrini, 2’st Berretta, 43’st Dalmonte

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Fiamozzi (31’st Triacca), Trainotti, Corradi, Maffei; Giannotti, Fossati (32’st Sangalli), Aucelli (18’st Benedetti), Dalmonte (45’st Fedele), Pellegrini, Chinetti (45’st Calzà). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Capone, Cappelletti, Muca, Genco, Tarolli. Allenatore: Luca Tabbiani

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Colombara, Piazza, Ruffini; Previtali (28’st Duca), Renda (29’pt Beretta), Marotta, Lamesta, Nucifero (28’st Occhipinti); Akammadu, Vitale. A disposizione: Zenti, Azzolari, Ferri, Pinto, Nelli, Rizzo, Lischetti, Gabbiani. Allenatore: Vinicio Espinal

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro

ASSISTENTI: Nirintsalama T. Andriambelo di Roma1 e Angelo Di Curzio di Civitavecchia

QUARTO UFFICIALE: Davide Cerea di Bergamo

OPERATORE FVS: Carlo De Luca di Merano

NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 25’pt Lamesta, 15’st Previtali, 23’st Occhipinti. Recupero: 2’+ 7’. Spettatori: 1200 circa.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le dichiarazioni

