Il Levico fa la spesa a Borgo: è fatta per Cecini e Stefani

Importante colpo dei gialloblù del lago che completano difesa ed attacco. E intanto Tamoni si accasa in Valsugana

I botti di fine anno non mancano neppure nel calciomercato domestico: è di queste ore la notizia che Daniele Cecini e Jacopo Stefani vestiranno nel girone di ritorno il gialloblù del Levico Terme.

La coppia di giocatori valsuganotti, liberata a sorpresa nei giorni scorsi dal Borgo ed inseguita dalle squadre di mezza provincia, si è infatti accordata con il team del lago che ha fatto pesare la forza della categoria regionale, la vicinanza logistica e la possibilità di correre per un traguardo sempre di grande richiamo come la vittoria del campionato.

Cecini, classe 2001, andrà dunque a rinforzare il pacchetto difensivo dell'organico di Manfioletti che potrebbe perdere l'argentino Paganelli tentato da una collocazione fuori regione. Rientrato al Borgo la stagione scorsa, Cecini era stato in precedenza un biennio al Rovereto e prima ancora al Calceranica e all'Unionfeltre in serie D.

Un percorso speculare a quello di Jacopo Stefani, del 2000, suo compagno di squadra storico cui manca solo la parentesi roveretana. L'attaccante di Grigno all'andata ha realizzato 12 gol, in linea quasi con la stagione magica 2023-24 quando svoltò a quota 17 per poi chiudere con lo straordinario bottino di 32 centri in 26 gare. Ma era Prima categoria, stavolta si dovrà misurare con l'Eccellenza e dovrà contendere lo spazio ad un bomber rodato come Bucci.

Sempre da casa Levico, con l'arrivo di Stefani potrebbe partire il promettente giovane Luca Ambrosi, punta del 2005 con tredici presenze nell'andata ma sempre da subentrante. Lo cercano con insistenza Alta Valsugana ed altre compagini di Promozione bisognose di un rinforzo offensivo.

Mentre i suoi due ex giocatori si sistemavano, anche il Borgo del riconfermato Ennio Floriani non è stato tuttavia con le mani in mano ed ha trovato l'intesa con Martino Tamoni, in uscita dal Nago Torbole dove in stagione ha raccolto solo tre presenze. Il ventiseienne attaccante lascia dunque la Busa dopo aver indossato le maglie di Baone, Arco, Benacense, Dro ed a lungo il Nago Torbole. Per lui anche un passaggio di pochi mesi l'anno passato al Comano Fiavé.