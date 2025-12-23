Colpi e colpacci di dicembre: riecco il mercato di riparazione

Tra svincoli, acquisti e cessioni non sono mancati i movimenti un po' in tutte le categorie

C'era una volta il mercato di riparazione: quella finestra temporale, cioè, nella quale si riapriva la possibilità per le squadre dilettantistiche di effettuare trasferimenti, colmare eventuali lacune emerse nelle rose e lasciar andare o tesserare giocatori sottoutilizzati, scontenti, o comunque desiderosi di cambiare aria. Le prime due settimane di dicembre erano così tutto un fiorire di interventi, tesseramenti, rientri dai prestiti, scambi; passati quei quindici giorni di mercato-bis, gli organici diventavano immutabili sino a fine stagione e solo con l'estate si poteva cambiare di nuovo, sempre che si fosse girata la boa dei 25 anni o che si possedesse il proprio cartellino.

Altri tempi. Ora coi tesseramenti annuali, coi contratti sportivi e relative dimissioni, con gli svincoli di comune accordo o per inattività e qualche altro "magheggio" che salta fuori dalle pieghe normative è tutto molto meno rigido.

Ed è così che scaduto il termine del 15 dicembre per gli svincoli suppletivi, passato quello del 18 dicembre per i trasferimenti ordinari, resta almeno un altro mese e più (fino al 31 gennaio) per ulteriori sistemazioni, e addirittura altri tre (sino al 31 marzo) per gli aggiornamenti di posizione di coloro che stati sono a tutti gli effetti liberati.

POCHE NOTE NEL VALZER DELLE PANCHINE

Nelle settimane più recenti, comunque, non sono mancati i movimenti un po' in tutte le categorie, sia ufficiali che ufficiosi giacché non c'è nulla che si diffonde con la rapidità delle voci di mercato. Partendo dagli allenatori, il tam tam segnala il secondo cambio stagionale dopo quello di fine settembre a Levico dove Manfioletti aveva preso il posto di Agostini: al San Giorgio è stato esonerato Giacomo Favero rimpiazzato da Gianluca Cecere, al rientro sulla panca biancorossa dopo appena sei mesi. Anche in Promozione si è registrato un avvicendamento: l'ex tecnico del Calisio Luca Pedrotti ha sostituito infatti Paolo Campo che paga le quindici gare senza vittoria del girone ascendente. In Promozione altoatesina invece il sesto posto in classifica con 23 punti non è bastato a Stefan Putzer per essere riconfermato alla guida del Gitschberg Jochtal dove lo ha rimpiazzato un totem come Patrizio Morini, peraltro già stato lì quando la squadra si chiamava Rio Pusteria.

ECCELLENZA: PEDROTTI È IL COLPO DELLA BENACENSE

Passando ai giocatori il colpo più grosso è forse quello della Benacense che cercava un attaccante ma alla fine ha preso un centrocampista dal gol facile,

Daniel Pedrotti

a segno due volte quest'anno e cinque la stagione precedente. Le altre trentine dell'Eccellenza si sono mosse poco: il Lavis ha lasciato andare il lombardo Perina ed ha aggiunto alla sua metacampo Adel Alouani in uscita dal Borgo. Il Levico, che aveva favorito il rientro alla Vipo ancora a novembre di Pippo Francescon si è mosso richiamando dal Trento l'attaccante 2007 Dos Santos Tiago e prelevando dal Maia Alta il centrale Davide Zanon, anche lui ex aquilotto. Radio mercato segnala poi un interessamento del team levicense per il difensore Cecini e per l'attacante Jacopo Stefani entrambi sorprendentemente svincolati dal Borgo: nei prossimi giorni se ne saprà di più sull'"asta" che si è aperta sui due valsuganotti. Altri movimenti riguardano l'esterno offensivo Poletti passato dal Comano al Nago che ha svincolato Martino Tamoni, il ritorno in giallonero di Claudio Gjoni dal Bleggio, il passaggio del portiere Deromedi, ex Mori e Benacense, accasatosi al Malcesine, il traferimento di Pintarelli dall'Union Trento al Calisio e l'arrivo a Ravina del giovane primavera Lochner dal Trento. In Alto Adige già da novembre il Gherdenia si era rinforzato con l'ex Olimpia Merano El Naimi e il San Giorgio con gli extraregionali De Vitis e Behiratche; in queste settimane invece il Valle Aurina ha preso il portiere 2006 Ploner e il Parcines l'ex attaccante del Maia Alta Jamai.

PROMOZIONE: I RITORNI DI TAHIRI, GATTAMELATA E TRENTINI

Ben più vivace la Promozione dove quasi tutte le sedici protagoniste si sono mosse o poco o tanto. La capolista Anaune non paga della forza del suo organico già abbondantemente da categoria superiore ha preso la coppia del Tnt Monte Peller Maistrelli e Iori ed ha salutato Nicola Micheli che torna al calcio giocato con la Wienstrasse in Promozione altoatesina. La Vipo Trento ha sfoltito la rosa cedendo i difensori classe 2005 Tommaso Oss Emer e Andrea Zeni alla Vigolana, Andrea Gattamelata rincasato all'Azzurra e soprattutto l'esterno Abdellah Tahiri tornato dopo una stagione e mezza al Calisio. Il quale Calisio ha liberato a sua volta Massimo Orsini andato a rinforzare la Garibaldina che dall'Aquila ha prelevato pure Filippo Benuzzi. Quest'ultimo non è stata l'unica uscita del club cittadino dei fratelli Facchinelli: hanno lasciato il biancazzurro anche Nicholas Trentini rientrato dopo pochi mesi al Gardolo e l'attaccante Maurizio Giuliani approdato all'Athesis, dove potrebbe finire anche il 2005 Benallal svincolato dal Rovereto.

IAGHER PER SPINGERE IN ALTO IL PRIMIERO

Ancora in Vallagarina bel colpo dell'Avio che ha ingaggiato dall'Alense l'albanese Hallunej mentre in tema di attaccanti va menzionato l'addio di Federico Wegher che dal Molveno è passato alla Bassa Anaunia che risponde così alla mossa del Primiero con cui condivide la vetta del girone B di Prima categoria che nel frattempo si è ripreso il bomber Lorenzo Iagher dall'Alta Valsugana (già 7 reti quest'anno). Il team di Ischia, chiamato a realizzare un'impresa vera e propria per salvarsi, ha recuperato in porta Schiavone, ha preso il centrocampista Pedri 2007 dal Levico e insegue gli svincolati Bonetti (dal Calisio) e ovviamente il duo Cecini - Stefani, vero oggetto del desiderio di tante formazioni.

Ancora il Molveno ha girato Andrea Donini all'Altopiano Paganella ed ha prelevato il giovane centrocampista Niccolò Girardi, 2007 figlio del mister Marco, dalla Vipo. In uscita dai collinari pure l'altro diciottente Di Braida approdato al Calisio. La Settaurense ha ceduto il centrocampista 2005 Lorenzo Pilotti al Tione mentre giunge voce di un accordo prossimo tra Alta Giudicarie e Pieve di Bono che a fine stagione dovrebbero dar corso ad una storica fusione. Ancora in Prima da segnalare i blitz dell'Aldeno che ha tesserato Davide Santuari punta già di Cavedine e Sacco San Giorgio, del Telve che ha preso Gabriele Nervo dal Borgo e ha girato Zurlo all'Oltrefersina e del Pergine che ha tesserato Ognibeni.