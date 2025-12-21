È il Levico il re di Coppa: battuta 2-0 la Virtus Bolzano

Nella finale di Laives il primo storico successo dei termali firmato dalle reti di Cosentino e Gerthoux

Va al Levico la Coppa Italia regionale 2025-26. Dopo aver perso due finali nelle ultime due edizioni, la squadra del lago stavolta ce l'ha fatta battendo col più inglese dei punteggi, 2-0, la Virtus Bolzano campione d'inverno nel campionato d'Eccellenza . Al quinto tentativo assoluto la formazione guidata da Stefano Manfioletti festeggia quindi l'iscrizione nell'albo d'oro nonché il pass d'accesso al tabellone nazionale che il prossimo febbraio la vedrà sfidare nel triangolare valido per gli ottavi di finale le vincenti, non ancora determinate, della coppa in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Gara equilibrata come prevedibile quella giocata ieri a Laives davanti ad oltre 500 persone. Il Levico la sblocca al primo giro di lancette con Cosentino, svelto a sfruttare un tape-in ravvicinato dopo una traversa colta da Bucci su azione di corner.

La reazione della Virtus Bolzano è veemente ma la difesa gialloblù è molto attenta e concede pochissimo malgrado l'assenza di tre titolari quali Viola, Dominguez e Ruiz appiedati da squalifica. Il portiere Matrone confermato fra i pali dopo i miracoli sui rigori nella finale provinciale con Comano neutralizza un paio di occasioni mentre allo scadere è Kicaj a spedire spedire poco sopra la traversa da buona posizione.

La ripresa comincia sullo stesso spartito: la Virtus preme alla ricerca del pari, sfiorando il gol in un paio di occasioni ma il Levico non sta solo a guardare e con Trevisan su punizione va a pochi centimetri dal raddoppio; che arriva a sette minuti dalla fine, con la squadra in superiorità numerica per l'espulsione di Arnaldo Kaptina, grazie al guizzo del neo-entrato Gerthoux che scappa in contropiede e infila in diagonale la palla della sicurezza.

Per il Levico, come detto, è la dolce prima volta a livello regionale. Per il suo mister Manfioletti invece si tratta del dodicesimo trofeo. La Virtus schiuma rabbia e dà appuntamento ai rivali in campionato ad inizio febbraio per lo scontro diretto.

VIRTUS BOLZANO – LEVICO TERME 0-2

RETI: 1’ pt Cosentino, 38’ st Gerthoux

VIRTUS BOLZANO: Bresolin, Kaptina, Kicaj, Bussi, Moussaoui, Cremonini, Timpone (23’ st Marini), Forti, Allegri (23’ st Calabrese), Zandonatti, Bertuolo (14’ st Fassih). All. Elis Kaptina

LEVICO TERME: Matrone, Bak, Cosentino, Vesco, Paganelli, Battisti, Trevisan, Rinaldo, Bucci (40’ st Amorth), Dalla Valle (35’ st Gerthoux), Zanon. All. Stefano Manfioletti

ARBITRO: Pellegrin di Bolzano (Gottardi e Masin di Bolzano)

NOTE: Espulso al 27’ st Kaptina (V) per somma di ammonizioni. Ammoniti Kaptina, Moussaoui, Zandonatti (V), Trevisan, mister Manfioletti, Rinaldo (L)