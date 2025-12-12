Il Trento cerca continuità con il Renate

Dopo la bella vittoria casalinga contro il Cittadella, la squadra di Tabbiani vuole tornare a raccogliere punti anche lontano dal Briamasco. Per riuscirci, domani pomeriggio affronterà in trasferta il Renate. Il fischio d’inizio della partita contro i lombardi, valida per il diciottesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani allo Stadio Città di Meda, è fissato per le ore 17.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con ventitré punti in coabitazione con la Giana Erminio mentre il Renate è decimo con ventuno assieme alle Dolomiti Bellunesi. Per la diciottesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara Muca, Miranda, Mehic, Corallo, Ebone e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Matteo Castelli (2008); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Fabio Giambertone (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni