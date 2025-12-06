Turno senza pressioni per il Südtirol sul campo del Monza

Lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, il Südtirol farà visita all’attuale capolista, il Monza, in terra brianzola nella gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 15.

Dopo tre pareggi consecutivi, i biancorossi sono stati fermati in casa, sabato scorso, sul terreno dello Stadio Druso, dalla matricola Avellino (0-1). Decisiva la rete messa a segno al 10’ dagli irpini con Biasci. Nonostante la buona prestazione, una lunga pressione, diverse occasioni mancate e il controllo pressoché costante della gara, la squadra di mister Castori non è riuscita a scardinare la difesa ospite.

Nel prossimo turno di campionato si appresta ad affrontare un altro compito molto impegnativo. I biancorossi saranno di scena, infatti, sul terreno della capolista Monza, squadra tra le più accreditate alla promozione in Serie A, categoria che i brianzoli hanno lasciato al termine del massimo campionato scorso. Benché i biancorossi non abbiano ancora ottenuto una vittoria fuori casa nel corrente campionato, sono, insieme a Monza e Frosinone, tra le poche squadre ad aver subito una sola sconfitta in trasferta.

Gli avversari

Dopo tre anni consecutivi in Serie A, il Monza è retrocesso in cadetteria alla fine della scorsa stagione. L’inizio di stagione in Serie B è stato accompagnato da un cambio di proprietà: Becket Layne Ventures ha acquisito l'80% delle azioni Fininvest.

La gestione sportiva della squadra è affidata a mister Paolo Bianco, che ha guidato il Frosinone alla salvezza nella scorsa stagione, dopo l’esperienza precedente a Modena. Il 48enne allenatore, ex collaboratore di Roberto De Zerbi, predilige il modulo 3-4-2-1 e può contare in gran parte sul nucleo della rosa che ha giocato in Serie A lo scorso anno.

Dopo un inizio equilibrato, caratterizzato da due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sei partite, il Monza ha iniziato in ottobre una striscia positiva caratterizzata da sette vittorie consecutive. Solo nell'ultima giornata, la capolista si è dovuta accontentare di un pareggio a Castellammare di Stabia.

Con la difesa più solida del campionato (insieme al Modena), il Monza si conferma particolarmente a suo agio tra le mura amiche: ha infatti conquistato sei vittorie nelle sette gare finora disputate all’U-Power Stadium.

Contro l'FC Südtirol, Bianco dovrà fare a meno dell'esterno Birindelli, squalificato per somma di ammonizioni, oltre ad Antov e Forson, assenti per infortunio da più tempo. Anche il difensore Brorsson, i centrocampisti Colpani e Galazzi e l’attaccante Caprari hanno dato forfait nelle ultime gare.

La rosa del Monza vanta numerosi giocatori di calibro internazionale. Tra questi c'è Dany Mota, che ha già totalizzato quattro gol e due assist in questa stagione. Il 27enne attaccante portoghese, solitamente schierato come seconda punta, indossa la maglia dei brianzoli da gennaio 2020 e da allora ha collezionato 183 presenze, segnando 39 gol.

Il suo compagno d’attacco, Agustín Álvarez, si rivela altrettanto pericoloso sotto porta. Il 24enne uruguaiano, ex Sassuolo e Sampdoria, ha già realizzato tre reti in campionato e, dopo un periodo di infortunio, è tornato titolare nelle ultime due partite.

Il capitano della squadra è il 28enne Matteo Pessina, originario di Monza e un fedelissimo del club. In carriera il centrocampista ha collezionato 185 presenze in Serie A, segnando 21 gol. Nel 2021 ha fatto parte della squadra azzurra agli Europei, giocando un ruolo fondamentale nella conquista del titolo grazie alle reti messe a segno contro Galles e Austria.