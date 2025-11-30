Il Trento frena ancora e perde anche con l'Alcione

Grande rammarico per il Trento, sconfitto 2-0 dall’Alcione al termine di una gara interpretata con personalità soprattutto nel primo tempo. I gialloblù costruiscono gioco e occasioni nella prima frazione, dando la sensazione di essere in pieno controllo del match, ma nella ripresa i padroni di casa trovano prima la rete con Chierichetti e poi il raddoppio con Olivieri, indirizzando definitivamente il match.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei. In mezzo al campo agiscono Benedetti, Sangalli nel ruolo di play e Giannotti; in attacco Chinetti e Dalmonte sui lati con Pellegrini al centro del tridente. Il Trento approccia con determinazione la sfida e già al 6’ costruisce la prima occasione del match: Giannotti recupera palla e lascia partire una conclusione dalla distanza che termina di poco a lato. Sono ancora i gialloblù a rendersi pericolosi pochi minuti più tardi, con le iniziative di Giannotti e Triacca che provano a sfruttare la pressione costante esercitata nella metà campo dell’Alcione. La formazione di Tabbiani continua a fare la partita, gestendo il possesso e mantenendo la squadra di casa schiacciata nella propria trequarti. Alla mezz’ora ci prova anche Pellegrini, la cui conclusione non trova lo specchio. Il Trento però insiste e al 35’ va vicinissimo al meritato vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato Benedetti anticipa tutti e devia di testa, trovando però la pronta risposta di Agazzi che devia in angolo.

Nella ripresa il copione non cambia e così sono ancora i gialloblù a partire con maggior convinzione: dopo pochi minuti Dalmonte si crea lo spazio per la battuta, sfiorando la rete. Solo allo scoccare dell’ora di gioco l’Alcione prova ad affacciarsi dalle parti di Tommasi con un tentativo di Lopes, innocuo per l’estremo difensore aquilotto. Alla prima vera conclusione nello specchio, però, i padroni di casa trovano il vantaggio. A siglarlo è Chierichetti al 62’ che raccoglie un pallone al limite e lascia partire una precisa conclusione di destro che supera l’estremo difensore aquilotto, portando avanti l’Alcione. Trascorrono pochi minuti e la squadra di casa trova anche il raddoppio con Olivieri, abile a deviare in rete il cross di Renault. Nel finale la squadra di Tabbiani ci prova veemente, anche con il neoentrato Corallo, ma non riesce a trovare la via della rete con la gara che termina così sul punteggio di 2-0 in favore dell’Alcione. Il Trento rimane così a venti punti in graduatoria all’ottavo posto in coabitazione con il Renate. Gli aquilotti torneranno in campo venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 allo Stadio Briamasco dove affronteranno il Cittadella per la diciassettesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

ALCIONE MILANO - TRENTO 2-0 (0-0)

RETI: 17’st Chierichetti, 25’st Olivieri

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Chierichetti, Ciappellano, Pirola, Scuderi; Lopes (23’st Olivieri), Galli (38’st Lanzi), Renault; Pitou; Morselli (38’st Invernizzi), Marconi (38’st Samele). A disposizione: Cecchini, Rebaudo, Lione, Giorgeschi, Gallazzi, Bertolotti. Allenatore: Giovanni Cusatis

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Triacca, Corradi, Cappelletti, Maffei (35’st Meconi); Benedetti (18’st Aucelli), Sangalli (28’st Fossati), Giannotti (35’st Corallo); Dalmonte, Pellegrini, Chinetti (18’st Capone). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Trainotti, Fedele, Fiamozzi, Genco. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Francesco Aloise di Voghera

ASSISTENTI: Manfredi Scribani di Agrigento e Massimiliano Cirillo di Roma1

QUARTO UFFICIALE: Felice Salvatore Viapiana di Catanzaro

OPERATORE FVS: Ilario Montanelli di Lecco

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 22’pt Benedetti, 27’pt Maffei, 39’st Renault, 47’st Cappelletti, 49’st Triacca. Recupero: 0’+5’. Spettatori: 300 circa.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube