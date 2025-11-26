Nuova notizia

Era stata rinviata per impraticabilità due domeniche fa

Si giocherà oggi, 27 novembre, il recupero della dodicesima d'andata fra Settaurense e Calisio, due delle squadre più in forma della Promozione trentina. Il match era in programma due settimana fa ma allora non fu disputato per l'impraticabilità del terreno del Grilli di Storo. Una decisione contestata da entrambe le contendenti ma che il direttore di gara D'Affronto di Trento prese senza troppo esitare, ritenendo il fondo non più regolamentare a causa della pioggia caduta in precedenza.

Stasera dunque si replica e c'è da attendersi equilibrio e spettacolo fra due formazioni che stanno attraversando un ottimo momento: dieci punti nelle ultime quattro partite per il team di Marco Zaninelli e undici nelle ultime cinque per quello di Nicola Laratta, con il podio davvero vicinissimo. Arbitrerà ancora Andrea D'Affronto di Trento con Benvenuto e Acquaroli assistenti. Calcio d'inizio alle 20.