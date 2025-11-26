Nuova notizia

calcio.sportrentino.it
Era stata rinviata per impraticabilità due domeniche fa

Si giocherà oggi, 27 novembre, il recupero della dodicesima d'andata fra Settaurense e Calisio, due delle squadre più in forma della Promozione trentina. Il match era in programma due settimana fa ma allora non fu disputato per l'impraticabilità del terreno del Grilli di Storo. Una decisione contestata da entrambe le contendenti ma che il direttore di gara D'Affronto di Trento prese senza troppo esitare, ritenendo il fondo non più regolamentare a causa della pioggia caduta in precedenza.
Stasera dunque si replica e c'è da attendersi equilibrio e spettacolo fra due formazioni che stanno attraversando un ottimo momento: dieci punti nelle ultime quattro partite per il team di Marco Zaninelli e undici nelle ultime cinque per quello di Nicola Laratta, con il podio davvero vicinissimo. Arbitrerà ancora Andrea D'Affronto di Trento con Benvenuto e Acquaroli assistenti. Calcio d'inizio alle 20.

Classifica

Promozione: Girone trentino
SquadraPG
Anaune Valle di Non3013
Vipo Trento3013
Rotaliana2513
Molvenospor2413
Settaurense 19342212
Calisio Calcio2112
Arco 18952113
Aquila Trento2013
Alense1813
Dro Cavedine1613
Nago Torbole1513
Borgo1313
Athesis Calcio1013
Garibaldina713
Avio Calcio613
Altavalsugana413

