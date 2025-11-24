Nel girone B la Bassa Anaunia balza in vetta

Girone A

Condinese inarrestabile: quattordicesima vittoria consecutiva e vetta blindata

La Condinese continua a non conoscere ostacoli. La capolista centra la quattordicesima vittoria in altrettante partite, superando il Tione per 2-0 grazie alla doppietta di Saidi e consolidando così il proprio dominio in classifica. Alle spalle della prima della classe prova a non perdere contatto il Pinzolo Valrendena, che resta a –8 grazie al successo per 2-1 sull’Invicta Duomo, arrivato con le firme di Lorenzi e Tisi. Frena invece il Sacco San Giorgio, che rimane terzo a –10 dalla vetta. Il Riva del Garda impone al 2-2 i roveretani, bravi a tenere duro e rimontare nel finale. Approfitta del passo falso il Marco, che si avvicina al podio grazie al netto 4-1 rifilato al Pieve di Bono.

Nella parte centrale della classifica colpo prezioso dell’Aldeno, che supera 1-0 l’Alta Giudicarie con una rete di Moggio nel finale. Pareggio spettacolare tra Ledrense e Castelsangiorgio, chiuso sul 2-2. Successi netti invece per il Sopramonte, che batte 3-0 il Gardolo, e per il Toblino, vittorioso 3-1 sul Calcio Bleggio.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

Girone B

La Bassa Anaunia balza in vetta: Primiero sorpassato

Cambio al comando della classifica, la Bassa Anaunia supera il Primiero e conquista la vetta grazie al successo per 1-0 sul campo della Vigolana, deciso dal gol di Formolo. Cade invece il Primiero, superato 4-2 dal TNT Monte Peller al termine di una gara ricca di emozioni. I primierotti erano passati due volte in vantaggio. Prima con Gobber, poi – dopo il pareggio di Maistrelli – con Iagher. Nel finale però arriva la rimonta firmata dalla doppietta di Pricoco e dal sigillo di Ristovic, che ribaltano definitivamente il match.

Finisce in parità lo scontro diretto tra Fiemme e Val di Cembra, terza e quarta forza del campionato, che si dividono la posta con un 2-2 combattuto. Vittoria importante per il Pergine, che supera 2-0 il Porfido Albiano grazie alle reti di Mattevi e Iovene. Nella zona bassa della graduatoria l’Azzurra trova ossigeno battendo 2-1 l’Ortigaralefre con i gol di Troncon e Pinter. Pareggio spettacolare tra Audace e Telve (2-2), mentre il Fassa si impone 3-1 sul Predaia. Prosegue il momento negativo del Piné, ultimo in classifica e sconfitto anche dall’Alta Anaunia, vittoriosa 2-0.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B