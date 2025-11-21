Maltempo: rinvio per San Giorgio - Benacense e altre gare

Arriva la prima neve e subito i campionati regionali e provinciali patiscono uno weekend di variazioni.

Sono bastate due giornate di maltempo per sconvolgere il fine settimana di buona parte dei tornei dilettantistici nostrani. La neve caduta nelle scorse ore nelle valli trentine e altoatesine ha costretto infatti i due Comitati Autonomi di Trento e Bolzano ad intervenire con celerità modificando buona parte del programma. In Trentino sono ben diciotto le variazioni effettuate cui vanno sommate le otto dell'Alto Adige comprendendo sia le gare maggiori che quelle del settore giovanile.

Si tratta nella maggior parte dei casi di modifiche di campo col passaggio ove possibile dal terreno di gioco in erba naturale a quello sintetico.

Ma non mancano i rinvii anche importanti come quello del campionato di Eccellenza regionale del match fra San Giorgio e Benacense che domenica staranno a guardare e recupereranno il proprio confronto probabilmente a metà dicembre, al termine del girone d'andata.

Rinviate pure diverse gare del settore giovanile programmate in val di Fiemme e Fassa, in val di Sole e in Pusteria.

Per un panorama completo si consultino i comunicati ufficiali n.57 del Cpa di Trento e n.30 del CpA di Bolzano