Il MolvenoSpor approfitta dei pareggi in vetta e sale sul podio

Al contrario della scorsa domenica, nell’appena terminato undicesimo turno di Promozione i pareggi non sono mancati, tutt’altro. Addirittura cinque gare su otto si sono infatti archiviate senza decretare un vincitore, tra cui – dato assolutamente inaspettato – tutte e tre quelle in cui erano impegnate le allora formazioni sul podio. È necessario compiere tale precisazione e volgere il discorso al passato, perché proprio uno di questi pareggi è costato la ridefinizione delle gerarchie, a causa del sorpasso del trionfante MolvenoSpor ai danni della Rotaliana, fermata sul 2 a 2 dall’Altavalsugana e scivolata dunque in quarta posizione.

Poteva addirittura andare peggio di come è andata, invece, alla capolista, riuscita a sventare la sconfitta sul campo dell’Alense per il rotto della cuffia, grazie alla salvifica rete del suo baby-centravanti Canestrini. Similmente a quanto avvenuto tre giornate prima, sempre contro una lagarina (l’Avio), chiamato in causa nel finale di gara, l’attaccante sedicenne ha impiegato solo sette minuti per imprimere la propria firma e tenere a galla la truppa di Morano che, nonostante la qualità e l’esperienza superiori, si ritrova per la seconda volta a doversi affidare a un ragazzino. L’Anaune conserva dunque la sua imbattibilità, e ripropone uno schema già visto nella sua cronologia di risultati, che vede di nuovo un segno x accodarsi a quattro successi in serie. La compagine di Debiasi, vicina al colpo grosso, è invece obbligata a rinviare per la terza volta di fila l’appuntamento con i tre punti. Il capitano dell'Arco Davide Miani, autore del primo gol dei gialloblù nella vittoria con l'Aquila Trento

Nemmeno il derby delle colline elegge un vincitore, e impedisce così alla ViPo Trento di approfittare della frenata nonesa per approssimarsi ulteriormente alla vetta. Alla rete su rigore di Filippi, che porta avanti il Calisio, replica Valentini che, dopo aver contribuito mercoledì all’eliminazione in Coppa della sua ex squadra Union Trento, sembra navigare bene nel passato e non risparmia nemmeno i propri vecchi compagni grigiorossi.

Finalmente, la classifica inizia a muoversi anche sul fondo dove, per la prima volta in stagione, nessuna delle ultime tre squadre rimane a digiuno, con l’Avio che strappa addirittura la prima vittoria del campionato. Contro il Borgo, sotto la nuova guida tecnica, i lagarini di Samir vengono premiati e salgono a quota quattro punti, al pari dell’Altavalsugana che, al quarto pareggio stagionale, sbarra parzialmente la strada alla Rotaliana, con l’amaro in bocca di essersi fatta rimontare il duplice vantaggio. Un punto a testa anche per Athesis e Garibaldina, con i giallorossi che trovano il secondo risultato utile in tre partite.

Infine, l’equilibrio la fa da padrone anche alla Mala, dove la Settaurense recupera il 2 a 0 casalingo e conserva la quinta posizione in graduatoria, mentre il Nago Torbole continua a versare non nelle migliori condizioni, con un solo successo raccolto nelle ultime sei giornate.

Uniche altre due formazioni a sorridere insieme all’Avio in questo turno, l’Arco inanella contro l’Aquila Trento il secondo trionfo consecutivo e riesce a dare continuità ai propri risultati dopo un periodo di difficoltà, mentre il MolvenoSpor continua a viaggiare a ritmi altissimi, autore di una rimonta da tre punti contro il Dro Cavedine, issandosi meritatamente sul terzo gradino del podio, a una sola lunghezza di distanza dal secondo, e dando l’ennesima dimostrazione della propria tenacia.

LA NOSTRA FOTOGALLERY DI NAGO TORBOLE-SETTAURENSE

RISULTATI, TABELLINI E CLASSIFICA