Il Rovereto primo della classe va a caccia del settebello

I bianconeri ad Arco cercano la settima vittoria di fila. Impegni in trasferta per Virtus e Levico.

Vira la boa del terzo di campionato l'Eccellenza regionale che propone domenica la decima d'andata. Una giornata priva di anticipi ma ricca di scontri comunque interessanti che potranno riscrivere una classifica che, prime quattro a parte, racchiude tutte le protagoniste in sette punti sette. Chiaro dunque che a queste dodici formazioni sarà sufficiente un semplice successo per guadagnare posizioni e avvicinare il podio, così come uno stop inatteso può bastare per provocare la caduta nei bassifondi. Ecco che allora in una situazione di equilibrio così esasperato ogni pronostico diventa ancor più complesso, e le distrazioni vietate per la loro conclamata pericolosità.

Venendo al programma domenicale, i fari sono sul sintetico di Vigne di Arco, provvisoriamente campo di casa delle Benacense, dove sbarca la capolista Rovereto forte di quattro lunghezze di margine sulla più vicina inseguitrice, quel Bozner atteso dal fanalino San Paolo. Impegni interni aspettano invece Virtus Bolzano e Levico Terme, le due compagini che malgrado il ritardo dalla vetta (rispettivamente cinque e dieci punti) restano un po' per tutti le principali indiziate nella lotta per il titolo.

Vediamo più da vicino cosa propone la giornata (calcio d'inizio alle 14,30)

BENACENSE-ROVERETO: rilanciata dai quattro punti delle ultime due gare la formazione di Bandera prova a sbarrare la strada ai bianconeri che arrivano da una striscia di vittorie consecutive salita a sei: un exploit che all'undici roveretano mancava dal 2018 quando ne piazzò ben nove di fila. Era però la Prima categoria, e fa tutta la differenza del mondo rispetto ad un Eccellenza livellata come l'attuale. Ma lo stato di grazia della Giovanazzi's Band autorizza ogni impresa. Arbitrerà Aleksej Galic di Arco/Riva.

LEVICO TERME-BRIXEN: l'undici di Manfioletti procede a strappi, fra vittorie (tre) e pareggi (tre). Il fattore campo e le difficoltà palesate dagli avversari brissinesi che non centrano i tre punti da sei turni rendono praticamente obbligato il successo pieno, anche perchè l'operazione riaggancio con il podio (e con la Virtus Bolzano) dista ancora cinque lunghezze, che non sono pochissime. Arbitrerà l'interregionale Ademir Hrlovic di Venezia.

GHERDEINA-COMANO FIAVE': la neopromossa gardenese ha raccolto nove dei suoi dieci punti attuali in casa dove il solo Mori è riuscito a far saltare il banco. Tocca stavolta al Comano provarci, anche per sbloccare lo zero dalla casellina delle affermazioni esterne. Arbitrerà l'interregionale Niccolò Monti di Firenze.

SAN PAOLO-BOZNER: sette giornate senza successi per il San Paolo che riceve la seconda forza del torneo in una momento delicato, conscio di non potersi permettere altri passi falsi vista la classifica. L'anno scorso i bolzanini sbancarono maso Ronco, un motivo in più per i biancazzurri per rimanere concentratissimi. Arbitrerà Luca Schmid di Rovereto

MORI S.S.-VALLE AURINA: coi due punti consegnati loro dal giudice sportivo per il caso Garcia, la graduatoria dei neroverdi sorride ancor più. E autorizza pure sogni in grande visto che nelle prossime quattro partite, fino al big match col Rovereto, se la vedranno con squadre che stanno svariati punti dietro. Sempre che il Valle Aurina, che fuori casa ha preso solo due punti su dodici, non si risvegli d'improvviso.... Arbitrerà Francesco Maria Galli di Rovereto

SAN GIORGIO-LAVIS: un altro passaggio importante per gli jergina che viaggiano come sull'ottovolante, in un continuo su e giù che non promette nulla di buono. Per quello neanche il Lavis appare un mostro di continuità e la classifica precaria di entrambe suggerisce dunque il "primo non prenderle". Vedremo se sarà davvero così. Arbitrerà Salvatore Scarantino di Merano.

VIRTUS BOLZANO-PARCINES: per i virtussini sono sei i risultati utili consecutivi che hanno portato il podio ma allontanato la vetta considerata la performance infilata in contemporanea dal Rovereto. Urge continuare a vincere sebbene sul fronte opposto ci sia un Parcines che i risultati migliori li sta ottenendo lontano da casa (sette punti su otto conquistati). Arbitrerà Christian Gallini di Bolzano

UNION TRENTO RAVINENSE-TERMENO: l'ambiziosa armata di Marco Melone dopo avere gettato al vento un punto per il pasticcio della segreteria vuole fortissimamente riprendersene quanti più possibile sul rettangolo verde. Tocca al Termeno ostacolare tali desideri, un Termeno che però appare in affanno (tre sconfitte e un pareggio nell'ultimo mese) dopo una partenza a razzo. Sorte segnata? Chissà... Arbitrerà Thomas Lugo di Bolzano.