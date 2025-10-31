Il Südtirol cercherà di sbloccarsi a Padova

Seconda trasferta consecutiva ravvicinata in terra veneta: il Südtirol si appresta ad affrontare il Padova nell’undicesima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di sabato primo novembre.

Mercoledì sera, i biancorossi sono usciti sconfitti per 3-0 dal campo del quotato Venezia, autorevole candidato al ritorno immediato in Serie A. Sul terreno dello Stadio Pier Luigi Penzo, a Sant’Elena, la squadra di mister Fabrizio Castori è partita con vigore, ma nel finale di primo tempo ha subito due gol ravvicinati che hanno fortemente inciso sul prosieguo della partita. Nella ripresa, i lagunari sono riusciti a siglare la terza rete, blindando i tre punti e infliggendo ai biancorossi la prima sconfitta esterna in campionato. Il fitto calendario di questa settimana vede il Südtirol impegnato in un’altra trasferta in terra veneta, segnatamente sul campo del neopromosso Padova, con l’obiettivo di rimpinguare la classifica. Con 10 punti all’attivo, i biancorossi occupano attualmente il 14° posto in classifica.

All’Euganeo tornerà in panchina mister Fabrizio Castori, dopo aver scontato le tre giornate di squalifica. Il tecnico, come mercoledì a Venezia, non potrà contare sui difensori Nicola Pietrangeli e Hamza El Kaouakibi, entrambi infortunati.

Gli avversari

Il Padova è tornato in Serie B al termine della scorsa stagione, dopo sei anni da protagonista nel campionato di Serie C. Nello scorso torneo di terza divisione nazionale, i biancoscudati patavini si sono aggiudicati l’entusiasmante testa a testa con i vicini di casa del Vicenza, conquistando con pieno merito il primo posto nel girone A con 86 punti e il salto di categoria. Tra gli artefici principali del successo figura il giovane allenatore Matteo Andreoletti, 36 anni, riconfermato con pieno merito al timone della squadra biancoscudata. Nelle prime dieci giornate, la matricola Padova ha ottenuto 13 punti e si trova attualmente al decimo posto in classifica. Dopo il successo esterno a Catanzaro e i due recenti pareggi contro Juve Stabia e Spezia, i biancoscudati sono imbattuti da tre partite. Come l'FC Südtirol, anche Andreoletti fa del 3-5-2 il suo modulo di riferimento.

Nell’ultimo periodo, i centrocampisti Daniele Baselli e Jonathan Silva si sono fermati per infortunio. In casa Padova è fortemente atteso il ritorno in campo del più prestigioso acquisto estivo, quello dell’esperto Papu Gomez, che dopo aver scontato uno stop forzato di due anni è tornato a disposizione, ma non è ancora riuscito a scendere in campo a causa di problemi fisici

Con cinque gol, solo uno meno dell'attuale capocannoniere Ettore Gliozzi del Modena, Mattia Bortolussi è il primo realizzatore del Padova. L'attaccante 29enne, che ha contribuito in modo significativo alla promozione della squadra lo scorso anno mettendo a segno 16 gol, ha realizzato una doppietta lo scorso fine settimana, assicurando un punto prezioso ai biancoscudati nella gara interna con la Juve Stabia.

Il suo compagno d'attacco, Kevin Lasagna (33), ha segnato il primo gol con la maglia del Padova mercoledì sera sul campo dello Spezia. L'ex azzurro vanta 227 presenze e 40 gol in Serie A e ha vinto il campionato di Serie B con il Carpi nel 2015, con Fabrizio Castori alla guida tecnica. Con l’attuale tecnico dell’FCS, Lasagna ha giocato ben 111 partite.

Tra i giocatori chiave della squadra di Andreoletti figura anche l'ecuadoriano Kevin Varas, centrocampista 32enne, capace di realizzare una rete e due assist in questo primo scorcio di campionato.