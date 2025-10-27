Primi tre punti per la Garibaldina, mentre il podio si delinea

Se serviva lanciare l’ennesimo segnale alle altre contendenti, l’Anaune non si è fatta pregare due volte. Il netto 3 a 0 rifilato all’Aquila Trento, una delle squadre più attrezzate dell’intero torneo, ha permesso alla compagine di Cles di riconfermarsi al comando e mantenere i tre punti di vantaggio sulla ViPo. Le gerarchie, ora, alla luce della nona giornata, sembrano iniziare a delinearsi in maniera più netta: i nonesi di Cipriano Morano, ancora imbattuti, danno l’impressione di essere la principale squadra da battere – il che non è una sorpresa dato l’organico di livello nettamente superiore alla categoria – con la ViPo, altrettanto ben equipaggiata (anche qui, senza grandi sorprese rispetto ai pronostici di inizio stagione) che si conferma la loro primaria concorrente al titolo. Subito dopo, Rotaliana e Alense paiono le formazioni più indicate per tallonare le due succitate antagoniste, nella speranza di riuscire ad approfittare di qualche loro inciampo. Ma ciò non è accaduto nell’anticipo di sabato sera, in cui l’Alense non è stata in grado di frenare la corsa degli azulgrana e agganciarli in classifica, condannata in casa dalla rete di Bortolotti, che ha regalato ai collinari il sesto successo in campionato. Allo stesso modo, neanche la Rotaliana di mister Celia è riuscita a trovare la via della vittoria a Martignano, in casa di un Calisio che sembra essersi destato dal torpore dell’ultimo negativo periodo, ora di nuovo in serie di risultati utili, due per la precisione. Si staglia sempre più nitidamente all’orizzonte, invece, per i biancocelesti di Mezzolobardo, l’incubo “pareggite”, dati i tre “segni x” raccolti nelle ultime tre giornate, che hanno inficiato il margine di distacco che erano riusciti a procurarsi con i quattro, precedenti trionfi consecutivi. Un duello di gioco tra Cristian Zanotti e Alessio Casagrande

All’estremo opposto della lista, la Garibaldina può finalmente festeggiare, dopo nove turni con l’amaro in bocca. Ci sono voluti quasi tre mesi agli uomini di mister Buonanno per smuovere la propria classifica e vedere finalmente cambiare il numero riportato accanto al proprio nome in graduatoria da inizio stagione. A garantire la prima vittoria nella competizione ai giallorossi è stata la doppietta di Monteleone, che ha costretto invece l’Avio di Alecu a patire l’ennesimo stop. Chissà se questi tanto attesi punti coincideranno con una svolta nell’annata dei rotaliani, che intanto scalano così una posizione e agganciano l’Altavalsugana in penultima piazza. Ancora terra bruciata, invece, attorno agli aviensi, ultima squadra rimasta – insieme proprio ai valsuganotti – a non aver ancora conquistato una vittoria, e ora precipitati più in basso di tutti.

A Molveno, intanto, si è compiuto l’ennesimo atto dell’opera più inattesa, ma fin qui più sorprendente, dell’intera categoria, con il MolvenoSpor che ha travolto per 3 a 1 l’Arco guadagnandosi il quarto posto in solitaria, immediatamente alle spalle della Rotaliana, una sola lunghezza più sotto. Ormai i lacustri hanno dato prova di aver assunto piena consapevolezza delle proprie forze e di avere tutte le carte in regola per installarsi in pianta stabile nei quartieri alti della categoria.

Solo due punti più sotto, a quota 15, dopo il successo esterno a Calliano sull'Athesis, spunta invece la Settaurense, mentre al settimo si rivede il Nago Torbole, trionfante (per l’ennesima volta) alla Mala contro l’Altavalsugana. Per gli altogardesani si tratta di una vittoria essenziale, ritrovata dopo tre giornate valse due soli punti, che ne hanno rallentato l’impetuosa risalita.

Infine, a Cavedine si è verificato il secondo pareggio di giornata, anch’esso per 2 a 2 come al Rudari, che ha riproposto ad entrambi gli schieramenti coinvolti – Dro Cavedine e Borgo – l’esito ottenuto nella loro precedente domenica, mantenendoli così tutti e due a galleggiare nella metà bassa della classifica.

RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA