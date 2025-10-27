Condinese da 10 e lode, Primiero sempre in vetta

Girone A

Condinese inarrestabile, dietro tengono Pinzolo e Sacco San Giorgio

La Condinese continua la sua marcia trionfale. Decima vittoria in dieci gare e primato solitario in classifica. I canarini superano nettamente l'Alta Giudicarie per 6-2, ribaltando una prima frazione chiusa in svantaggio (1-2). Alle spalle della capolista provano a restare in scia il Pinzolo Valrendena e il Sacco San Giorgio. I primi vincono di misura (1-0) nell'anticipo del sabato contro il Gardolo, una gara che poteva avere un punteggio più ampio ma in cui i padroni di casa hanno faticato a trovare la via del gol. Il Sacco San Giorgio, invece, cala il poker in casa del Toblino, trascinato da una tripletta di Rigotti. Nel derby, il Marco ha la meglio sul Castelsangiorgio per 2-1, mentre il Pieve di Bono supera 2-1 l'Aldeno. Battuta d'arresto per il Riva del Garda, sconfitto 3-1 dalla Ledrense. In coda arrivano segnali di vita importanti. Il Calcio Bleggio piega 2-0 l'Invicta Duomo con un gol per tempo, mentre il Tione firma una vittoria in rimonta per 2-1 sul Sopramonte, grazie alla doppietta di Damian Filkoski a tre minuti dal termine.

Girone B

Primiero sempre al comando, resiste il Fiemme e cade la Bassa Anaunia

Massima incertezza al vertice anche nel Girone B. Il Primiero consolida la leadership vincendo in rimonta 2-1 nel posticipo domenicale sul campo dell'Azzurra, grazie a Funai e a un'autorete di Burlon. A una sola lunghezza resta il Fiemme, vittorioso 2-1 in casa dell'Alta Anaunia con una rete ad un quarto d'ora dalla fine firmata da Boninsegna. Giornata negativa invece per la Bassa Anaunia, sconfitta 4-2 dal Telve. Formolo e compagni perdono così terreno dalle primissime posizioni. Il Val di Cembra strappa un prezioso 1-1 sul campo dell'Audace grazie a un gol in extremis di Sciusco, mentre la Vigolana cade pesantemente 4-1 contro un Pergine in evidente ripresa. Successo sofferto per il Fassa, che batte 3-2 il Pinè dopo essere stato avanti 3-0 e aver rischiato la rimonta. Vittoria di misura per il TNT Monte Peller, che piega 1-0 il Porfido Albiano grazie alla rete di Bentivoglio. Infine, il Predaia piazza un micidiale uno - due e supera 2-1 l'Ortigaralefre.

