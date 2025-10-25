La capolista Rovereto sfida il San Giorgio: un test verità

La nona d'andata dovrà chiarire molti interrogativi. Impegni esterni delicati per Virtus Bolzano e Levico

Nona d'andata nell'Eccellenza regionale, una giornata dalla quale ci si attendono risposte importanti ai quesiti che emergono turno dopo turno. C'è da capire se l'allungo del Rovereto sia l'anticipazione di una fuga duratura o solamente un fatto momentaneo, c'è da vedere come reagirà l'Union Trento al "caso Garcia" con l'incombente sconfitta a tavolino e la rinuncia al fantasista per almeno un altro paio di altre partite, c'è da scoprire quanto sia fondata la risalita delle due favorite Virtus Bolzano e Levico partite al ralenty ed ora in spolvero, c'è da verificare la capacità di ripresa di San Giorgio e Parcines ancora impelagate nei bassifondi. Eccetera eccetera, tanti responsi che dovranno sciogliere il grande equilibrio che sta caratterizzando questo campionato dal suo avvio.

Il programma della giornata (fischio d'inizio ore 14.30)

COMANO FIAVÉ-VIRTUS BOLZANO: un Comano rilanciato dai recenti successi di Coppa va a tastare il polso ad una Virtus in serie positiva da cinque turni, con undici punti di raccolto. Arbitrerà Salvatore Scarantino di Merano.

PARCINES-LEVICO TERME: l'undici di Lomi in casa in questa stagione ha raccolto zero punti, segnato un solo gol e incassati nove. Dati che devono confortare un Levico lanciato dalla raggiunta finale di Coppa ma che possono giustamente preoccupare perchè le serie, anche quelle nere, prima o poi finiscono... Arbitrerà l'interregionale Leonardo Crivellaro di Legnago.

VALLE AURINA-GHERDEINA: le due neopromosse hanno avuto un cammino fin qui molto simile, buon avvio, crisetta prevedibile e recente ripresa. Ora si sfidano per consolidare la classifica ricordando i due successi, uno a testa, della stagione scorsa. Arbitrerà Manuel Da Col di Bolzano.

LAVIS-SAN PAOLO: due sconfitte di fila per i rossoblù lavisani, addirittura sei giornate senza successi per il San Paolo. Come dire che la gara è delicatissima ed entrambe non possono più permettersi alcun passo falso perchè poi tirarsi fuori dalla palude della zona retrocessione sarà complicato. Arbitrerà Matteo Vintari di Bolzano.

BRIXEN-BENACENSE: impegno da prendere con le molle vista la classifica poco rassicurante sia dei brissinesi, a secco di vittorie da settembre, che dei rivani che hanno pure sul groppone la fatica infrasettimanale di Coppa. Ultima gara in biancoverde per Pietro Voltasio, prossimo al trasferimento in Calabria. Arbitrerà l'interregionale Riccardo Maini di Busto Arsizio.

ROVERETO-SAN GIORGIO: per la sorprendente capolista bianconera un altro test probante contro una formazione ambiziosa ed in ripresa dopo la partenza falsa del primo mese. Senza Vinciguerra (campionato finito) e Rossi (fuori per un po') non potrà essere lo stesso Rovereto di prima ma ha squadra ha struttura ed entusiasmo per proseguire la corsa. Arbitrerà Michele Armellini di Arco/Riva.

TERMENO-MORI S. STEFANO: per la formazione di casa urge riscatto dopo tre sconfitte consecutive che hanno vanificato l'avvio sprint. Sul fronte opposto c'è da confermare il podio virtualmente raggiunto grazie ai due punti omaggiati dal "caso Garcia" e c'è da difendere pure l'imbattibilità esterna. Arbitrerà Andrea Scomparin di Trento

BOZNER-UNION TRENTO RAVINENSE: la seconda delle classe chiede conferma a se stessa dopo la recente frenatina superata col blitz invero fortuito di Lavis. Gli ospiti sono comprensibilmente scottati dal pasticcio combinato con l'illegittimo impiego dello squalificato Garcia, un guaio per la classifica, per l'immagine e per lo stesso uruguaiano costretto ora a saltare alcuni match delicati. Arbitrerà l'interregionale Luigi Ascione di Torre del Greco.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA