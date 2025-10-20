La ViPo aggancia la Rotaliana, l'Alense insegue in quarta piazza

A prendersi la scena nell’ottava giornata di Promozione è stato, contro ogni previsione, il sedicenne Andrea Canestrini che ieri, all’esordio assoluto in Prima Squadra, a otto minuti dalla fine del match ha impresso la rete decisiva che ha consegnato la vittoria all’Anaune contro l’Avio. In un pomeriggio che di certo non dimenticherà, il classe 2009 ha risolto in favore dei nonesi una gara più complicata di quanto si potesse pensare, e ha permesso loro di continuare a guidare la classifica in solitaria e di ampliare a tre lunghezze il margine di vantaggio sulla Rotaliana, frenata sul pari dal Borgo. Al secondo pareggio consecutivo (risultato in cui i biancocelesti non si erano ancora imbattuti prima delle ultime due domeniche), giunto allo scadere del secondo tempo, la truppa di Celia si fa raggiungere al secondo posto dalla propria inseguitrice ViPo Trento, trascinata ormai individualmente, nelle ultime tre gare, da Simone Curzel. Anche nell’anticipo di sabato sera, infatti (come già precedentemente contro Aquila e Avio), gli azulgrana si sono aggrappati all’ennesima prodezza del centravanti ex Audace per strappare tre punti preziosi all’Athesis. Gaspar Bozzi dell'Arco, pressato da Michael Nervo (Dro Cavedine)

Si affaccia ai quartieri alti a cui era stata associata dai pronostici di inizio stagione l’Alense di Mauro Debiasi, che grazie alla grande rimonta portata a termine da Christian Trainotti all’ultimo minuto di gara contro l’Altavalsugana, timbra il quarto successo in campionato e sale al quarto posto insieme al MolvenoSpor. Vera e propria rivelazione del torneo, dopo due turni che avevano fruttato un solo punto, i lacustri di mister Mariotti ritrovano la via della vittoria contro la Garibaldina, anch’essi in extremis, e si mantengono alle calcagna delle formazioni issate sul podio. Rimandata ancora una volta quindi la gioia per gli uomini di Buonanno, che vedono sfumare all’ultimo davanti ai propri occhi il primo punto stagionale.

Al contrario, può dirsi definitivamente sorpassata la crisi dell’Aquila Trento, che dopo l’iniziale, difficoltoso periodo di rodaggio (costatole tre sconfitte nelle prime quattro giornate), conta ora, grazie alla vittoria ottenuta sul campo della Settaurense, quattro risultati utili consecutivi (tra cui tre delle quattro vittorie totali) e la settima posizione in graduatoria, a braccetto con il Calisio. Anche per gli uomini di Laratta è giunto ieri un segnale confortante, perché dopo addirittura tre domeniche di completo digiuno, sono tornati a festeggiare contro il Nago Torbole, grazie al solito Jacopo Zeni. Risultato di vitale importanza per i grigiorossi che mettono così fine ad una scioccante serie di sconfitte, perfettamente contrapposta a quella precedente di vittorie, e si rimettono in moto. Costretti invece ad arrestare la propria risalita, dopo cinque giornate senza conoscere battute d’arresto, gli altogardesani di Stefano Weidling, che scivolano di conseguenza addirittura di cinque posizioni più in basso, dalla quinta piazza alla decima. Infine, accade poco o nulla sul terreno di gioco di via Pomerio nel derby tra Arco e Dro Cavedine, che termina a reti inviolate e testimonia l’attuale affanno della formazione gialloblù, incapace di vincere da tre partite (e con soli due successi in campionato), mentre consegna il quarto risultato utile filato agli uomini di mister Squadrani.

RISULTATI, TABELLINI E CLASSIFICA