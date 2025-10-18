Si apre la caccia al Rovereto atteso da un insidioso testacoda

Due anticipi al sabato, Benacense-Parcines e la sfida delle terme, Levico vs Comano. Domenica fari su Maso Ronco ma anche le inseguitrici rischiano

Entra nella seconda metà il girone d'andata dell'Eccellenza regionale giunto all'ottavo turno. Lo fa offrendo due anticipi al sabato, a Riva del Garda alle 18 fra Benecense e Parcines che vanno alla ricerca di punti pesanti dopo un periodaccio per entrambe, ed a Levico alle 20 coi padroni di casa che se la vedranno contro il Comano in un match che dovrebbe fornire un ulteriore responso circa la loro condizione di forma dopo il cambio in panchina.

Tra le sfide della domenica spicca invece la trasferta della capolista Rovereto su un rettangolo sempre ostico come quello del San Paolo, peraltro in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione piuttosto deludente. Anche le inseguitrici dei bianconeri sono attese comunque da impegni tutt'altro che da sottovalutare, contro avversarie che per motivi diversi appaiono assai motivate e cariche.

Vediamo nel dettaglio, gara per gara, cosa propone la giornata (calcio d'inizio domenicale ancora alle ore 15,30)

LEVICO TERME-COMANO FIAVE': anticipo gustoso a viale Lido dove un Comano rilanciato da due successi nelle ultime tre partite tasterà il polso ad un Levico impegnato a rimontare posizioni grazie ad uno dei filotti tipici di Manfioletti. Tre tacche i gialloblù le hanno subito infilate, ora la collezione si fa ogni volta più complessa perchè il fattore sorpresa non c'è più. Arbitrerà Lucia Sciarrillo di Merano.

BENACENSE-PARCINES: anche questo match viene giocato il sabato (alle 18), un anticipo cui l'undici di Bandera giunge in fase critica con quattro sconfitte in cinque uscite. Per il necessario riavvio ecco un Parcines che sta ancora peggio col suo ultimo posto e cinque kappao su sei gare. Arbitrerà l'interregionale Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

VIRTUS BOLZANO-VALLE AURINA: a suon di risultati positivi i virtussini hanno trovato il podio e promettono di salire ancora, come da pronostici unanimi. Per la matricola di Ritsch per scamparla ci vorrà la classica impresa anche perchè viene da due inciampi di fila. Arbitrerà Emanuele Arturo Sacquegna di Trento.

LAVIS-BOZNER: seconda piazza a rischio per i bolzanini che dopo la prima caduta stagionale hanno preso un punticino in casa col Mori ma sembrano bisognosi di rifiatare. Per il Lavis che ha ritrovato fiducia e risultati un'opportunità per dimostrare che il rilancio non è stato solo temporaneo. Arbitrerà l'interregionale Yasser Garraoui di Pordenone.

SAN GIORGIO-BRIXEN: gara delicata fra due compagini che hanno cominciato la stagione con difficoltà che solo ultimamente stanno superando. E se i padroni di casa paiono tornati veramente sulla retta via, i brissinesi hanno ancora strada da fare per convincere davvero. Arbitrerà Aleksej Galic di Arco/Riva

SAN PAOLO-ROVERETO: per la sorprendente capolista bianconera questa di Maso Ronco parrebbe una trasferta più che abbordabile alla luce dello stato di forma eccellente fin qui palesato. Ma occhio ai bassoatesini che in tante occasioni hanno mostrato di saper dare il meglio proprio quando l'acqua sale fino al mento. Arbitrerà Massimiliano Pellegrin di Bolzano.

GHERDEINA-TERMENO: per la formazione di casa urge riscatto dopo un poker di sconfitte cha ha vanificato l'avvio sprint. Sul fronte opposto c'è il podio da difendere e una serie negativa di due risultati da stoppare in fretta. E' anche sfida fra la peggior difesa e il miglior attacco del campionato. Arbitrerà Michele Armellini di Arco/Riva

MORI S.S.-UNION TRENTO RAVINENSE: testa a testa fra due squadre che sono partite con il piede giusto e domenica dopo domenica si confermano attrezzate per stabilizzarsi appieno nell'alta classifica. Pronostico dunque doverosamente da tripla, con buona possibilità di vedere tante reti vista la caratura dei due reparti avanzati (dodici gol ciascuno). Arbitrerà Manuel Da Col di Bolzano