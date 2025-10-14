Tutti insieme appassionatamente... meno il Rovereto che scappa

I bianconeri vincono ancora e rompono un equilibrio mai così marcato. In coda sei altoatesine.

Si avvicina alla boa del quarto di strada l'Eccellenza regionale, e lo fa all'insegna dell'equilibrio. Magari non in vetta dove si è isolato il sorprendente Rovereto che superando nella sfida fra lanciate il Lavis ha centrato il quarto successo consecutivo staccando le rivali; ma certamente nel resto della graduatoria che in una manciata di punti raggruppa tutte le altre. Il Rovereto è solo in vetta alla classifica (foto Leo Hodaj)

Dai 16 punti della capolista bianconera ai 6 punti del trio atesino San Paolo - Gherdenia - Parcines che chiude la fila ci sono esattamente dieci punti, ammassamento senza precedenti a questo punto di stagione: negli ultimi dieci anni infatti il distacco minimo fra prima e ultima si era assestato un paio di volte a 13 punti, precisamente l'anno scorso e nel 2022-23. Nelle altre annate il differenziale è sempre stato attorno ai 15/16/17 punti, col tetto massimo nel 2016/17 quando il Trento guidava a punteggio pieno, 21 punti, e l'Alense chiudeva a quota 1.

Non si sgrana insomma il gruppone ma se non altro si avvicendano le formazioni in spolvero e in crisi. Dietro lo scintillante Rovereto che sta sfruttando al meglio un buon calendario e la perfetta intesa di squadra frutto di un organico appena ritoccato in estate dagli inserimenti del prezioso Rossi e del promettentissimo Volcan, tiene botta il Bozner che ha impattato il pirotecnico match interno con un buon Mori. Sul podio assieme al Termeno è spuntata la Virtus Bolzano che dopo le due sconfitte d'avvio ha infilato dieci punti in quattro gare riprendendo a godere del pieno appoggio dei pronostici. E terzo incomodo sul gradino basso ecco assestarsi l'Union Trento uscita vittoriosa dal vibrante confronto con la matricola Gherdeina: per l'undici di Melone la riconferma che gli ingredienti, leggasi organico, ambizioni, esperienza, non mancano per occupare stabilmente un posto nelle alte sfere.

Ad un tiro di schioppo dal podio si è portato il Levico che non ha sbagliato nulla in Valle Aurina tornandosene al lago con la saccoccia piena: il Manfio-filotto è giunto a tre tacche e tenuto conto che le prossime rivali sono Comano, Parcines e Brixen c'è da immaginare che la marcia d'avvicinamento possa continuare.

Scendendo la graduatoria si incappa anche in compagini che proprio in gran spolvero non sono: ad esempio la Benacense che in sette giorni ha conosciuto tre battute d'arresto fra campionato e coppa; poi il Brixen che non vince da quattro turni e il Gherdeina che raccoglie sempre tanti encomi ma perde da quasi un mese di fila.

Il fatto strano della classifica, oltre alla già segnalata compressione dei distacchi, è che le posizioni di coda sono appannaggio completo di sei team altoatesini, autentica novità rispetto alla tradizione più recente. Non può bastare per affermare che il gap storico fra le due province sia in estinzione: non a caso le restanti tre squadre occupano secondo, terzo e quarto posto. Però intanto va così, e finché dura...

