Trento, con la Pro Vercelli serve una scossa

Il Trento vuole tornare ad esultare anche al Briamasco. E per riuscirci, domani cercherà di avere la meglio sulla Pro Vercelli. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il nono turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 20.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quindicesimi con otto punti mentre i piemontesi sesti con dodici punti. Per la nona partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Barlocco, Muca, Miranda, Cruz e Genco.

I convocati

PORTIERI: Lorenzo Rubboli (2007); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni