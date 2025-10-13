calcio.sportrentino.it
Serie C

Trento, con la Pro Vercelli serve una scossa

Il Trento vuole tornare ad esultare anche al Briamasco. E per riuscirci, domani cercherà di avere la meglio sulla Pro Vercelli. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il nono turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 20.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quindicesimi con otto punti mentre i piemontesi sesti con dodici punti. Per la nona partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Barlocco, Muca, Miranda, Cruz e Genco.

I convocati

PORTIERI: Lorenzo Rubboli (2007); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza259
Lecco219
Union Brescia189
Alcione Milano179
Inter Under 23158
Pro Vercelli128
Albinoleffe129
Pergolettese119
Virtus Verona109
Giana Erminio109
Renate98
Arzignano99
Ospitaletto99
Cittadella99
Trento88
Dolomiti Bellunesi78
Novara79
Lumezzane68
Pro Patria49
Triestina-89

